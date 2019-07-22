Рябошапка назвал пять приоритетов в работе НАПК

Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка назвал пять приоритетов в работе Национального совета по антикоррупционной политике, речь идет, в том числе, и о создании "антикоррупционной стратегии". Соответствующее заявление Рябошапки размещено на сайте ОП.

По мнению замглавы Офиса президента, НАПК необходимо переосмыслить последние пять лет деятельности, и предложить новые пути или методы, при помощи которых "мы сможем перейти от процесса борьбы с коррупцией к победе над ней".

Рябошапка также рассказал о пяти приоритетах работы НАПК.

Речь идет о пересмотре антикоррупционного законодательства, внесении изменений в криминально-процессуальный кодекс, усилении защиты "разоблачителей", создании антикоррупционной стратегии и разработке путей выполнения международных обязательств в рамках сотрудничества с Группой государств против коррупции.

Глава Офиса президента Андрей Богдан добавил, что НАПК первым делом должна рассмотреть изменения в КПК Украины, которые помогут сделать судебный процесс и досудебное расследование эффективнее.

Ранее глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул проигнорировал заседание НАПК под председательством президента Владимира Зеленского.