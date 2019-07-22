Під Києвом пройде Мотофестиваль «Headywind» та шоу коней

У Князівстві Київська Русь можна буде пройтися вуличками середньовічного міста, побачити дерев'яні оборонні споруди, садиби киян Х-ХII століть, відтворений перший християнський храм на Русі, насолодитися експозиціями під відкритим небом і в музеях, побачити колоритних жителів Середньовіччя або навіть покататися на коні з Княжої стайні. Протягом трьох днів відвідувачі не тільки побачать Стародавній Київ, а й стануть частиною історії, відчують його дух.





Крім знайомства з нашою історією, на гостей Древнього Києва 19-21 липня чекає насичена програма, яка буде цікава всім, від діток до дорослих, і жінкам, і чоловікам. У п'ятницю, 19 липня, в Древній Київ почнуть з'їжджатися байкери з різних куточків України та зарубіжжя. Традиційно буде організована мотоколона з Києва. О 18:00 всі бажаючі долучитись зустрічаються біля Видубицького монастиря (вул. Видубицька, за мостом ім. Патона на виїзді з центру). Старт колони о 19:00. А супроводжують колону – як завжди мужні, сміливі, відповідальні професіонали Мотобата.





У п'ятницю, 19 липня, в Древньому Києві почнеться почнеться програма на головному ристалищі з 20:00 і триватиме до пізньої ночі. Почнуть дійство молоді таланти і досвідчені музиканти. А на десерт - божевільні та запальні Pochep Beat. На сцені фестивалю - «Людина року», «Краща скрипка Європи», що виконує твори в стилі «симфонічний рок». Любителі якісної музики - це для вас. Також на чоловіків очікує подарунок - танці від струнких і запальних дівчат. Як гудзики, будемо відриватися, скільки вистачить сил! Для зручності гостей на території облаштовані чисті туалети, душі, і звичайно ж - працюватимуть точки харчування зі смачними стравами, м'ясом з багаття і напоями.





У суботу, 20 липня, фестиваль продовжиться. Древній Київ відкриється для відвідувачів з 10:00, а після 11:00 розпочнуть працювати музеї, експозиції, локації, майстер-класи та інші розваги. А близько 14:00 на головному ристалищі почнеться урочисте відкриття з історичними персонажами, кінними виступами і самим князем київським Володимиром Великим. Гості зможуть взяти участь у веселій активній програмі, приєднатися до перетягування каната і танцювальним флеш-мобам.

До 19:00 на гостей чекають видовищні дійства на головному ристалищі: кінні шоу, театралізовані програми, ігри з глядачами і флеш-моби, показ коней історичних порід і багато іншого. Також в суботу на Дитинці Києва можна буде насолодитися показом умінь і талантів дитячого мотоклубу з Білорусі (Мінськ) та інших колективів. Потішні мотособаки, захоплюючі кінно-трюкові програми і забавні поросята подарують гостям незабутні враження.





У Древньому Києві кожен може вибрати заняття до душі: постріляти з лука, приміряти костюм часів Київської Русі і провести фотосесію, покататися на конях верхи або в екіпажі, викарбувати монету «на щастя», відпочити на березі мальовничого Лісового озера, політати на канатному спуску «Політайло», взяти участь у різноманітних майстер-класах. Також можна буде придбати на ярмарку майстрів або виготовити самому оригінальні сувеніри.

Скуштувати дуже смачних страв, приготованих як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна в Княжій корчмі, в питній «25 рун» і в альтанках на території. А для того, хто хоче продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися на ніч в будинку готельного типу «4 кімнати» і в хостелі, попередньо забронювавши місця.





З 19:00 до 22:00 програма продовжиться на амфітеатрі і плавно перейде близько 22:00 в запальний танцпол з виступом Dj Наташа Ростова. Музика та танці триватимуть допізна.

Друзі та партнери фестивалю: поліграфічна компанія Gala Print, команда професіоналів по Польотам на параплані, Радіостанція «Київ 98 ФМ» та інші ЗМІ, екіпаж яхти «Надія», МСС Chopper Brothers і безліч інших.





У неділю, 21 липня, на гостей чекає шоу-програма «Світ коней», яка розпочнеться о 14:00. Гостей чекають захоплюючі кінні виступи, презентація коней унікальних історичних порід, верхова стрільба з лука від кращих кінних лучників країни і можливість провести день в атмосфері Київської Русі, самому ставши частиною середньовічного міста - Стародавнього Києва.

Древній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Ціна вхідних квитків:

19 липня: повний квиток для чоловіків - 250 грн. (квиток дійсний на 3 дні 19, 20 і 21 липня), для дівчат – 100 грн., для пенсіонерів та студентів – 150 грн., для дітей шкільного віку - 60 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

20 липня: повний квиток - 200 грн., для дівчат на мотоциклах – 100 грн., для пенсіонерів та студентів – 150 грн, для дітей шкільного віку - 60 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

21 липня: для дорослих - 170 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 60 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Маршрутки курсують від станції метро «Видубичі» згідно розкладу на сайті parkkyivrus.com