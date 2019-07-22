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Украина
18 июля 19, 22:00
В США завершены испытания патрульного катера "Славянск"
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Выход в море из бухты Арундле (штат Мэриленд, США) поставил точку в заводских, швартовых и ходовых испытаниях украинского катера "Славянск" (бортовой номер Р-191).
Выход в море из бухты Арундле (штат Мэриленд, США) поставил точку в заводских, швартовых и ходовых испытаниях украинского катера "Славянск" (бортовой номер Р-191).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования ВМС Украины.



Во время ходовых испытаний на борту Р-191 присутствовали украинские экипажи катеров типа "Айленд", которые сейчас проходят десятинедельный курс подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) города Линтикум (США).



Для украинских экипажей это было первое знакомство с катерами непосредственно в море. Они имели возможность наблюдать за особенностями организации швартовых работ, проведением маневренных и скоростных испытаний "Айленда". Также украинские моряки убедились в эффективности нового установленного оборудования и стабильной работе главных систем.

Патрульный катер "Славянск" в настоящее время является основной платформой для подготовки украинских военных моряков из двух экипажей, пока катер "Старобельск" (Р-190) не завершит дооборудование и не пройдет ходовые испытания.

Отметим, что прибытие "Старобельска" и "Славянска" в Украину ожидается осенью 2019 года.
censor.net.ua
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