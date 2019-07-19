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18 июля 19, 22:04
«Зе»-команда хочет создать собственный телевизионный канал
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В команде президента Украинцы Владимира Зеленского ведут работу над созданием собственного телевизионного канала.

 Как выяснили журналисты, об этом рассказал первый помощник главы государства Сергей Шефир изданию «ЛБ».

По словам Шефира, в настоящее время «Зе»-команда проигрывает на информационном поле не только России, но и внутренним украинским медиа-ресурсам.

«У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя», ‒ отметил он, добавив, что «Зе»-команда не отказалась бы приобрести телеканал «Интер», однако на это нет денег.

Поэтому у Зеленского решили пойти другим путем ‒ разработать свой собственный медиа-ресурс.

«Мы ведем работу по созданию канала, который был бы сильным информационно. То ли это будет интернет-платформа, то ли спутниковый канал», ‒ рассказал Сергей Шефир.
Fraza.ua
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