МВФ говорит о переоцененности доллара

На мировых финансовых рынках звучит все больше заявлений о наступлении эпохи дешевого доллара. На этой неделе в докладе Международного валютного фонда оценили паритеты самых популярных валют – американского доллара и евро. Первый оказался переоценен, а евро - наоборот.

"КП в Украине" обратилась к экспертам с просьбой объяснить, что происходит на мировых рынках, и вопросами: нужно ли бежать в обменку и что это значит для украинской экономики.

В новом докладе МВФ говорится, что нынешний курс доллара США несколько завышен - на 6-12 процентов. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.

А вот европейская валюта, наоборот, недооценена. Конкретно для Германии курс евро занижен на 8-18 процентов, полагают эксперты МВФ. В целях снижения гигантского профицита в сфере внешней торговли МВФ советует Германии активнее инвестировать во внутреннюю инфраструктуру.

По сути, в МВФ вторили риторике Дональда Трампа, который постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует росту американского экспорта. По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.

Эксперты говорят, что в комментарии МВФ нет никакой сенсации, и в фонде фактически подтвердили ситуацию, которая сложилась на мировых финансовых рынках.

- Начнем с того, что СМИ сильно упростили выводы МВФ, - прокомментировал ситуацию старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - Действительно, 17 июля фонд опубликовал работу на 100 с лишним страниц, посвященную анализу внешней торговли во всем мире. Там можно найти график, свидетельствующий о переоцененности доллара. При этом есть целый ряд "но". Во-первых, речь идет о так называемом РЭОК (реальном эффективном обменном курсе). Упрощая, это стоимость той или иной валюты к целой корзине иностранных валют стран основных торговых партнеров, который учитывает еще и разницу в инфляции внутри страны. Это достаточно абстрактный показатель, который используется экономистами и имеет мало общего с номинальным курсом, по которому доллар можно обменять на евро, иену, фунт или любую другую валюту.

Во-вторых, по словам эксперта, оценка переоцененности или недооцененности той или иной валюты сделана из предположения о необходимости баланса текущего счета и сальдо торгового баланса, разницы между экспортом и импортом.

- Если в США дефицит торгового баланса, делается вывод о переоцененности доллара, - поясняет Вадим Иосуб. - Логика тут такая: если бы доллар был дешевле, США больше бы экспортировали товаров, меньше бы их импортировали, и баланс внешней торговли выровнялся бы. А из профицита внешней торговли ЕС делается аналогичный вывод о недооцененности евро. Проблема тут в том, что кроме текущего счета платежного баланса любой страны есть еще счет капитала, который учитывает инвестиции в страну и из нее. При этом отток валюты из-за отрицательного торгового сальдо может с лихвой компенсироваться ее притоком за счет иностранных инвестиций. И эта ситуация является устойчивой для экономики, в ней она может существовать годами.

Кроме того, Вадим Иосуб обращает внимание на то, что переоцененность доллара случилась не вчера.

- По оценкам организации доллар переоценен с 2015 года, а евро недооценен и вовсе с 2010 года, - говорит Иосуб. - Иными словами, выводы МВФ вовсе не означают, что номинальное соотношение евро и доллара вскоре сильно изменится и нужно срочно менять одну валюту на другую. Точнее, поменяться-то оно может, и по множеству причин это нужно. Но точно не из-за той "переоцененности" доллара, о которой последние дни кричат заголовки газет.

Однако, со временем, доллар все-таки может начать проигрывать евро в качестве перспективного средства сбережения. Дело в том, что Дональд Трамп дал задание снижать учетную ставку, чтобы запустить реальный сектор экономики.

- До недавнего времени ФРС США повышала ставки, - поясняет "КП" в Украине" экономист Алексей Кущ. – Они дошли до уровня 2,25-2,5%. При этом Европа демонстрирует околонулевые или даже отрицательные процентные ставки. Такая разная политика объясняется тем, что США пытались снять с рынка избыток ликвидности, а ЕС, наоборот, хочет запустить экономический рост на фоне практически нулевой инфляции. Высокая процентная ставка стимулировала покупку иностранцами долларов и отток инвестиций с других рынков. Это спровоцировало валютный голод в развивающихся странах и падение курса аргентинского песо, турецкой лиры и иранского риала. После того, как учетная ставка снизится, доллар перестанет быть настолько привлекательным для инвесторов и будет наблюдаться отток инвестиций с американского рынка.

По словам Алексея Куща, Дональд Трамп пытается повторить стратегию Рональда Рейгана, который в начале 80-х сумел восстановить американскую экономику как раз за счет дешевого доллара.

- В восьмидесятых в отеле "Плаза" было подписано соглашение, согласно которому, Великобритания, Франция, Германия и Япония помогают США обесценить доллар за счет укрепления своей валюты, - продолжает Алексей Кущ. – Это привело к росту экономики США и замедлению экономик этих стран. Больше всех пострадала Япония, которая до сих пор не может выбраться из ловушки низкого роста экономики. Сейчас Дональд Трамп пытается повторить этот ход. За счет налогового маневра, возврата инвестиций и снижения стоимости доллара он хочет запустить реальный сектор американской экономики. То есть, по сути, вместо рейганомики будет трампономика.

По словам эксперта, заявление МВФ в данной ситуации лишь предлагает мировым экономическим игрокам сесть за стол переговоров, как это было в "Плаза".

- Если политика снижения курса доллара будет управляемой, это принесет куда меньше потрясений, нежели ситуация, когда США сами запустят процесс выкупа валюты стран-конкурентов с целью обеспечения роста их курса, - говорит Алексей Кущ. – Сейчас разработана стратегия выкупа валют по трем параметрам – интервенции центробанков, торговый профицит этих стран и их удельный вес в торговле с США. Поэтому первыми жертвами могу стать китайский юань, индийская рупия, южнокорейская вона и евро.

Как говорят эксперты, процесс снижения курса доллара по отношению к мировым валютам имеет ряд плюсов и минусов для нас.

- Начнем с того, что дешевый доллар – это более дорогие энергоресурсы, - говорит Алексей Кущ. – Это минус для нас, так как подорожает наш импорт. С другой стороны, отток капиталов с американского рынка устремится в том числе на развивающиеся рынки, к которым относится Украина. Это снизит курсовое давление на гривну, что можно назвать плюсом. Кроме того, плюсом является то, что украинские заробитчане получают зарплату, которая чаще привязана к евро, то есть переводы от них увеличатся. В то же время, если евро вырастет на 10%, то все поездки в Европу для украинцев подорожают. Также от курса доллара и евро сильно зависит украинский экспорт. Поэтому дешевый доллар имеет как ряд плюсов, так и ряд минусов. Какие из них перевесят в итоге, сложно сказать.

Цены на многие импортные товары снижаются не так быстро, как курс.