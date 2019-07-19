Стало известно, кто пригласил Медведчука в Европарламент

Кума президента РФ Путина Виктора Медведчука в Европарламент пригласили депутаты от европейских ультраправых пропутинских партий.

Как известно, сегодня Медведчук побывал в Страсбурге, где в здании Европарламента презентовал некий свой план по урегулированию ситуации в Донбассе. После этого он прилетел в Санкт-Петербург, где отчитался перед Владимиром Путиным о прошедшей встрече.

На сайте Оппозиционной платформы – За жизнь сказано, что Медведчука пригласили в Европарламент депутаты, представляющие Великобританию, Францию, Германию, Венгрию, Болгарию, Испанию, Латвию, Словакию.

В публикациях сайта об этой поездке упоминается имя лишь одного из депутатов. Это член ультраправой британской партии UK Independence Party Нейтан Гилл.

Как писала The Guardian, бывший лидер UK Independence Party Найджел Фарадж во время процессов, связанных с Brexit, "не только раздувал антиевропейские настроения, но и критиковал европейские санкции против России, а также высказывал лестные оценки российскому президенту Путину".

Имя еще одного депутата, пригласившего Медведчука, стало известно из сюжета 112 Украина. Это Николя Бе из ультраправой пропутинской партии Национальный фронт, лидер которой Марин Ле Пен известна своей дружбой с российским президентом.

Николя Бе назвал план Медведчука "наиболее реалистичным с момента подписания минских соглашений".

Примечательно, что в 2018 году члены UK Independence Party, в том числе упомянутый Нейтан Гилл, приезжали в Украину. В частности, они приходили в Нацсовет по теле- и радиовещанию, чтобы поинтересоваться особенностями регулирования деятельности каналов 112 Украина и NewsOne.