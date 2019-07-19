МИД: РФ должна вернуть пленных моряков, а не обменять

Шансов, что Россия передаст Украине пленных моряков до парламентских выборов "все меньше и меньше", а называть это обменом – "априори неправильно", заявила замглавы МИД Елена Зеркаль в интервью Зеркалу недели.

Она прокомментировала слова омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что Украина рассматривает возможность обмена моряков: "Я бы хотела поставить раз и навсегда точку: вопрос обмена вообще не должен подниматься, моряки должны просто вернуться в Украину".

"Что касается каких-то действия (Украины – ред.) – может быть. Но называть это обменом – априори неправильно", - подчеркнула также Зеркаль.

Она рассказала, что сложность сегодня заключается в том, чтобы найти такой формат, чтобы выполнить решение Международного трибунала по морскому праву, не нарушая при этом позиции сторон, поскольку судебный процесс в России продолжается и будет длиться очень долго. "Это сложно, но возможно", - добавила замглавы МИД.

Предложение Денисовой Зеркаль назвала "шпионским форматом": "на мост вывели и обменяли".

"Но на него накладывается и юридический аспект: если обмен, то когда? После объявления российским судом приговора? Но россияне только что завершили следствие по морякам, после чего те должны ознакомиться с материалами. Это займет минимум четыре месяца. Так что, мы будем ждать еще год-полтора, когда им вынесут приговор?", - пояснила также Зеркаль.

17 июля Денисова, в частности, предложила властям страны-агрессора РФ отпустить пленных украинских моряков под ее личное обязательство с условием участия моряков в предварительном досудебном рассмотрении.

Московский суд тем временем продлил арест всем 24 незаконно задержанным украинским морякам еще на три месяца.