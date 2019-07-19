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Новости
Украина
19 июля 19, 09:20
Настал момент для конструктивного вклада всех сторон, - Маас
Хайко Маас и Лавров
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 18 июля в Бонне призвал Россию освободить 24 военнопленных украинских моряков.

Об этом сообщает "Немецкая волна", передает Цензор.НЕТ.

Маас высказал мнение, что в конфликте вокруг Украины "настал момент для конструктивного вклада всех сторон", куда относится и освобождение военнопленных украинцев.

Он подчеркнул, что в украинском конфликте сейчас налицо "позитивные сигналы".

Глава МИД Германии выразил надежду, что новое бессрочное перемирие, которое вступает в силу 21 июля, будет соблюдаться, окажется прочным, что поможет достичь прогресса в вопросе выполнения Минских соглашений.

Лавров, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на выполнение новым руководством Украины Минских соглашений. Однако он не поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского о привлечении к нормандскому формату США и Великобритании.

Глвав российского МИД подчеркнул, что формат уже согласован, он может продвинуться вперед "в новых условиях", и важно "не распылять внимание".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.
censor.net.ua
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