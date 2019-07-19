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Новости
Украина
19 июля 19, 09:51
Зеркаль пояснила, зачем все эти затяжные суды ООН против РФ
Зеркаль
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Журналист задал вопрос: "Зачем нужны эти процессы, которые длятся годами и не дают гарантии выполнения решений?" Топ-дипломат Украины ответила.

Международные суды вроде масштабного процесса "Украина vs Россия" - это своего рода юридические Сталинградские битвы, которые дают стратегическое преимущество стороне, которая выиграет. Так в комментарии ZN.ua объяснила необходимость судиться со страной-оккупантом РФ замглавы МИД Елена Зеркаль.

"Суды переносят вопросы "кто прав?" и "кто виноват?" из плоскости "мой взгляд / чужой взгляд" в плоскость юридического факта. И тогда всю ситуацию уже иначе рассматривают в мире, укрепляя позицию одного из государств", - пояснила она.

По словам дипломата, в истории с моряками-военнопленными произошло именно так: после решения Морского трибунала ООН о том, что РФ должна немедленно их освободить, "даже страны и политики, которые сомневаются, априори будут давить на Россию для выполнения этого решения".

"Этот приказ и ситуация с моряками стали токсичными для РФ", - подчеркнула она.

В случае Украины такие суды, говорит Зеркаль, - это единственный предусмотренный Уставом ООН инструмент для мирного разрешения конфликтов между странами.

Отвечая на вопрос, правда ли, что экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, уходя из Службы (период работы там: 24.02.2014-18.06.2015, - ред.), забрал с собой всю доказательную базу по вторжению России в Украину, Зеркаль сказала: "Отвечу так: мы ее не получили".

Читайте также: ЗЕРКАЛЬ О МАРКИВЕ: В 2015-ОМ УКРАИНА НЕ ПОМОГЛА СЛЕДСТВИЮ

Год назад Киев передал в Гаагу целый мини-автобус с доказательствами агрессии РФ: вес материалов на 17 500 страницах был около 90 кг.

Украина обвиняет Россию в спонсировании и снабжении гибридной армии РФ в Донбассе; обстрелах из РСЗО кварталов Мариуполя и Краматорска, а также пассажирского автобуса у Волновахи; сбивании лайнера МН17; запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и многих других преступлениях.
liga.net
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