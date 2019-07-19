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Новости
Украина
19 июля 19, 18:57
Мотор Сич финансировала террористов на Донбассе — СБУ
Мотор Сич
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Чиновники группы компаний разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с предпринимателями на оккупированной территории

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы — "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики".

В результате сделки в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей".

Сотрудники СБУ задокументировали, что в частности с 2015 года "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет "ДНР" уплатил более 32 млн российских рублей. Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемых "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

Следователи СБУ и прокурор Донецкой области объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод".

Ранее журналисты-расследователи установили, что несмотря на запрет экспорта военной техники из Украины в Россию, украинское предприятие "Мотор Сич" продолжает сотрудничать с российской армией, спецслужбами, а также на территории аннексированного Крыма. Указано, что Богуслаев вместе с директором представительства "Мотор Сичи" в Москве Петром Кононенко владеют рядом предприятий в России ("Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" и "ВК-МС"). По данным журналистов-расследователей, одна из этих компаний — "Борисфен" — обслуживает ФСБ. В 2015-м и 2017-м годах эта компания получила $3,5 млн на продление срока работы авиационных двигателей моделей АИ-9В.
Delo
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