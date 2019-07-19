Ставки букмекеров и рейтинги социологов: ТОП-партии в июле

Букмекеры принимают ставки не только на лидеров парламентской гонки, но и на мажоритарщиков, которых около 4 тыс. Однако, последние рейтинги социологов указывают на то, что данные по желающим проголосовать за тех или иных не совпадают.

Слово и дело проследили, как в июне-июле менялись результаты соцопросов и коэффициенты ставок в двух самых популярных букмекерских конторах на партии, которые сейчас могут считаться проходными в Верховную раду.

В течение двух месяцев соцопросы показывали, что 5-процентный барьер могут пересечь пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За життя, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос. На грани проходного барьера все время колебалась партия Сила и честь, то пересекая его, то снова откатываясь назад.





Рейтинги социологических служб Слово и дело

Социологи указывают, что погрешность существует в пределах 2%, что означает, что шансы есть у больше партий, чем предполагается.

Так, последние опросы показывают, что Слуга народа может набрать от 41,2 до 52,3% голосов, ОПЗЖ колеблется в пределах 10,3 и 12,5%, ЕС набирает от 7,7 до 8,3%, Батькивщина – от 5,8 до 7%.

Самое ожесточенное сражение будет происходить между Голосом (от 4 до 8,8%) и Силой и честью (от 3,8 до 5,1%).

Ставки двух крупнейших букмекерских контор на лидеров парламентской гонки в течение двух месяцев тоже существенно менялись.

Напомним, что чем ниже коэффициент позиции, тем больше вероятность в ее победе.





Букмекерские ставки Слово и дело

Судя по ставкам на явку, букмекеры не верят, что на участки придет больше 55,5% избирателей.

Еще в конце июня деньги можно было поставить на позиции, находившиеся в пределах от 55,5% до 61,5% избирателей, правда последний показатель имел самый высокий коэффициент (3). По состоянию на 18 июля ставки делались на явку избирателей в пределах 55,5 и 58,5%.

При этом коэффициент высокий для всех показателей – от 2,2 до 3,55. Ранее сообщалось, какие тарифы и ЖКУ обещают топ партии на выборах-2019 в ВР.

Досрочные парламентские выборы состоятся в воскресенье, 21 июля 2019 года.

