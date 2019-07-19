Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
28.90
USD
25.73
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 июля 19, 20:34
Ставки букмекеров и рейтинги социологов: ТОП-партии в июле
выборы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Последние рейтинги социологов не совпадают.

Букмекеры принимают ставки не только на лидеров парламентской гонки, но и на мажоритарщиков, которых около 4 тыс. Однако, последние рейтинги социологов указывают на то, что данные по желающим проголосовать за тех или иных не совпадают.

Слово и дело проследили, как в июне-июле менялись результаты соцопросов и коэффициенты ставок в двух самых популярных букмекерских конторах на партии, которые сейчас могут считаться проходными в Верховную раду.

В течение двух месяцев соцопросы показывали, что 5-процентный барьер могут пересечь пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За життя, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос. На грани проходного барьера все время колебалась партия Сила и честь, то пересекая его, то снова откатываясь назад. 


Рейтинги социологических служб Слово и дело 

Социологи указывают, что погрешность существует в пределах 2%, что означает, что шансы есть у больше партий, чем предполагается. 

 Так, последние опросы показывают, что Слуга народа может набрать от 41,2 до 52,3% голосов, ОПЗЖ колеблется в пределах 10,3 и 12,5%, ЕС набирает от 7,7 до 8,3%, Батькивщина – от 5,8 до 7%. 

Самое ожесточенное сражение будет происходить между Голосом (от 4 до 8,8%) и Силой и честью (от 3,8 до 5,1%). 

Ставки двух крупнейших букмекерских контор на лидеров парламентской гонки в течение двух месяцев тоже существенно менялись. 

Напомним, что чем ниже коэффициент позиции, тем больше вероятность в ее победе. 


Букмекерские ставки Слово и дело

 Судя по ставкам на явку, букмекеры не верят, что на участки придет больше 55,5% избирателей. 

Еще в конце июня деньги можно было поставить на позиции, находившиеся в пределах от 55,5% до 61,5% избирателей, правда последний показатель имел самый высокий коэффициент (3). По состоянию на 18 июля ставки делались на явку избирателей в пределах 55,5 и 58,5%. 

При этом коэффициент высокий для всех показателей – от 2,2 до 3,55. Ранее сообщалось, какие тарифы и ЖКУ обещают топ партии на выборах-2019 в ВР.

Досрочные парламентские выборы состоятся в воскресенье, 21 июля 2019 года.
Кликните по изображению для просмотра
bigmir.net
Ещё по теме:
Выборы главы Еврокомиссии: кто станет преемником Юнкера
Кремлевская рать. Кого Медведчук, Ахметов и Бойко ведут в ВР
Главные новости за 5 июля 2019 года
Для смены места голосования на выборах осталось пять дней
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что нельзя делать на избирательном участке, напомнил Аваков
noimageМотор Сич финансировала террористов на Донбассе — СБУ
noimageЗаконы о выборах нужно менять
noimageНа Донбассе военный подорвался на мине
noimageЗеркаль пояснила, зачем все эти затяжные суды ООН против РФ
Лента новостей