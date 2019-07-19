Что нельзя делать на избирательном участке, напомнил Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков в преддверии голосования на парламентских выборах напомнил, какие действия недопустимы на избирательном участке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, в день голосования нельзя:

- приносить на избирательный участок символику партии или кандидата, в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой;

- голосовать вместо другого человека;

- выносить бюллетень (не важно, заполненный или нет) за пределы участка;

- показывать кому-либо заполненный бюллетень;

- фотографировать свой или чужой бюллетень;

- опускать в ящик для голосований более одного (своего!) бюллетеня;

- умышленно портить бюллетень;

- агитировать за партию или кандидата.

Аваков попросил свидетелей таких нарушений сообщать о них членам избирательной комиссии. В случае нарушения общественного порядка министр призвал обращаться к дежурному на участке полицейскому.

В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду.