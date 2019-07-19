Что нельзя делать на избирательном участке, напомнил Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков в преддверии голосования на парламентских выборах напомнил, какие действия недопустимы на избирательном участке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам министра, в день голосования нельзя:
- приносить на избирательный участок символику партии или кандидата, в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой;
- голосовать вместо другого человека;
- выносить бюллетень (не важно, заполненный или нет) за пределы участка;
- показывать кому-либо заполненный бюллетень;
- фотографировать свой или чужой бюллетень;
- опускать в ящик для голосований более одного (своего!) бюллетеня;
- умышленно портить бюллетень;
- агитировать за партию или кандидата.
Аваков попросил свидетелей таких нарушений сообщать о них членам избирательной комиссии. В случае нарушения общественного порядка министр призвал обращаться к дежурному на участке полицейскому.
В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду.