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Новости
Украина
20 июля 19, 08:46
Чалый отреагировал на свое увольнение
Валерий Чалый
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Дипломат отметил, что "еще много работы впереди"

Валерий Чалый прокомментировал завершение его четырехлетней каденции в качестве посла Украины в США. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении. Для меня, моих родных и друзей, коллег в Украине и команды в посольстве в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, для партнеров в США это были непростые, наполненные новыми вызовами времена", - отметил Чалый.

По его словам,  он вернется в Украине с глубокой благодарностью своим соотечественникам. "Вернусь с благодарностью народу США - теперь действительно нашего стратегического партнера, с новыми возможностями, с огромной поддержкой украинцев по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев", - уточнил он.

Дипломат уточнил, что "еще много работы впереди еще много нужно усилий для того, чтобы сделать необратимым тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену - тысячи жизней наших героев".

19 июля 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 11 послов. 
liga.net
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