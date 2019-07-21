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Новости
Украина
20 июля 19, 21:43
В день тишины в полицию поступило 570 сообщений о нарушениях
инфография
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Особенно много нарушений фиксировали в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Особенно много нарушений фиксировали в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств.

По состоянию на 18 часов в подразделения полиции поступило 577 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В частности, в "день тишины" больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (396 фактов) и подкупом избирателей (16 фактов.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 11 фактам.

По состоянию на 15:00, отмечают в полиции, поступило почти 280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
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censor.net.ua
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