Астролог: новый парламент поработает хорошо, но недолго

Если прислушиваться к астрологам, то они обращают внимание на то, что день выборов - 19-20-е лунные сутки: день побед, свершений и достижений.

- День дарит внутреннюю свободу тем людям, которые готовы принять эту свободу, и, если мы ждем перемен, они обязательно наступят, - отмечает астролог Эмма Литвинова. - Не поддавайтесь страхам и не дайте себя уговорить на сомнительные действия.

Другой астролог, Влад Росс, рекомендует обратить внимание на положение планет в этот день, особенно на Меркурий, который до начала августа находится в ретроградном движении. С 21 июля он сделает оппозицию с Плутоном, возвращая нас к глубокой проработке и трансформации нашего прошлого опыта, авторитетов и традиций. Могут возникать конфликтные ситуации, связанные с обучением, коммуникациями, поездками и деловой активностью. Может возникать желание вступать в острые споры и навязывать свое мнение.

- На ретроградный Меркурий не назначают важных дел и судьбоносных мероприятий, в том числе и выборы. Возможен пересмотр результатов, - считает Росс. - Можно ожидать также фальсификации и различного рода нарушения, однако они не будут масштабными.

Новый парламент, по словам астролога, поработает хорошо, но недолго. "Благодаря" ретроградному Меркурию среди мажоритарщиков мы увидим много старых лиц, поскольку данное положение планеты возвращает нас к прошлому. Звезды будут благоприятствовать партии, связанной с Венерой, то есть с женщиной. Отсюда несложно сделать вывод, что партия Юлии Тимошенко может рассчитывать на хороший результат. Соединение Меркурия и Солнца указывает на победу "партии короля", то есть нынешнего президента, поэтому планеты только подтверждают соцопросы, согласно которым "Слуга народа" наберет наибольшее количество голосов. Как оно будет на самом деле - сможем узнать совсем скоро.

Кстати, будущему парламенту астрологи советуют не затягивать с заседаниями - как раз в начале августа начнется благоприятный период для принятия решений.

На дату выборов свои прогнозы у нумерологов и астрологов. Например, если рассматривать ее с точки зрения чисел, то, по словам нумеролога Ларисы Браницкой, день выборов пройдет под знаком контрастов и противоречий. При расчете следует учитывать не только число дня (21.07.2019): 2+1+0+7+2+0+1+9 = 22 = 2+2= 4, но и число рождения независимой Украины (24.08.1991): 2+4+0+8+1+9+9+1 = 34 =3+4 = 7. Сумма этих двух чисел 7+4 = 11 = 1+1 = 2.

- Число дня - 22. В нумерологии это сложное духовное число, обозначающее присутствие договоренности между двумя равноценными союзами, - говорит Лариса Браницкая. - Если рассматривать 4 в составе числа 22, то это число стабильности и дисциплины. Оба числа - и 22, и 4 - деятельные и активные. Двойка в день парламентских выборов выявит равноправное партнерство, возможен и нужен диалог между равноценными по силе партиями. Двойки воплощают чувствительность и интуицию. Они связаны с гармонией и взаимоотношениями между людьми. Четверка - олицетворяет труд, созидание, практичность и организацию.

С другой стороны, нумеролог отмечает, что 21 июля все еще сохраняется влияние коридора затмений, которое усиливает негативные стороны числа 22. И если сложить 2 и 2, получится 4: подозрительность, недоверие, неуверенность в результатах - вот с чем еще могут столкнуться избиратели. Не исключены судебные разбирательства.