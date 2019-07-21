Избирателю: что делать и как вести себя в день выборов

В воскресенье 21 июля мы снова идем на выборы. ">Теперь выбираем тех, кто станет принимать законы, по которым предстоит жить стране. Это очень ответственная задача, и к ней важно подготовиться. "КП" в Украине" составила памятку для избирателя из 13 важных вопросов.

1. Сколько будет бюллетеней?

На избирательном участке вам выдадут два бюллетеня - по многомандатному и мажоритарному округам. Они будут разные по величине. В первом нужно будет проголосовать за партию, во втором - за "вольного" кандидата. Количество мажоритарщиков в разных округах разное. От этого зависит и размер второго бюллетеня. Самый длинный будет в округе №133 Киевского района Одессы, где зарегистрированы 50 кандидатов в народные депутаты.

2. Как искать своих кандидатов?

В партийном бюллетене политические силы расположены по номерам, которые получили при жеребьевке: от 1 до 22. Чтобы быстрее сориентироваться, запомните цифру, под которым идет ваша партия.

В мажоритарных бюллетенях вам придется искать фамилию своего кандидата. Обратите внимание на имя и отчество, чтобы не отдать свой голос за клона-однофамильца.

3. Как долго работают участки?

Избирательные участки открываются в 8.00 и закрываются в 20.00. Запомните: до восьми вечера важно успеть на участок и получить бюллетень. Опустить его в урну можно в 20.05.

4. Какие брать документы?

При вас должны быть паспорт и приглашение на голосование, которое прислали по почте. Никакой другой документ - водительские права, удостоверение личности не даст право на голосование.

5. Что можно приносить с собой?

Проще сказать, чего нельзя: оружие, взрывчатку, колюще-режущие предметы. Нежелательно приходить с объемной сумкой или рюкзаком - полицейские могут попросить вас показать содержимое поклажи на предмет наличия опасных предметов.

6. Нужно ли брать свою ручку?

В кабинках для голосования ручки кладут. Но всякое случается: ручку могут утащить голосовавшие до вас, в ней может закончиться паста. Поэтому ручку лучше прихватить. Желательно с чернилами синего цвета.

7. Можно ли зайти в кабинку с ребенком, с животным?

Мама или папа имеет полное право взять с собой ребенка в возрасте до 18 лет. За малышом вы присмотрите, а подросток увидит, что такое выборы и гражданский долг.

С животными на участок не нужно приходить - можно получить замечание. Да и им самим это нисколечки не полезно.

8. Какой знак ставить в бюллетене?

Принято ставить галочку, но вы можете нарисовать крестик, кружочек и даже сердечко. Главное, чтобы было понятно, за кого отдали голос. А вот рисовать разные художества, писать плохие и даже хорошие слова нельзя. Бюллетень могут признать испорченным.

9. Как быть, если ошиблись?

Если вы нечаянно промахнулись с галочкой, можете обратиться к членам избирательной комиссии с просьбой его заменить. Вас попросят написать заявление, и испорченный бюллетень станет недействительным.

Но помните: второй бюллетень можно получить только один раз. Третьего шанса не будет.

10. Как быть, если срочно отправили в командировку?

К сожалению, придется отказаться от участия в выборах. Поменять место голосования можно было в отделах ведения Государственного реестра избирателей до 15 июля включительно. Время истекло.

11. В каких бюллетенях будет пометка "выбыл"?

В тех, куда были внесены кандидаты, чью регистрацию отменили. В частности, такой штамп будет на фамилиях Анатолия Шария и Андрея Клюева.

12. Можно ли фотографироваться на участке?

Можно сделать коллективное фото или селфи в зале, где находятся члены комиссии. Фотографироваться до того, как вы зайдете в кабинку или после - когда будете опускать бюллетень в урну. Единственный запрет на фотографирование с заполненным бюллетенем, когда видно, где вы поставили отметку. За это грозит штраф.

13. Что делать, если не получили приглашение?

Бывает и такое - на почте тоже люди работают. Найдите себя в Государственном реестре избирателей, который открыт на сайте Центризбиркома, и посмотрите адрес участка. На всякий случай зайдите туда заранее и сообщите, что вы не получили приглашение, но собираетесь голосовать.

Источник: kp.ua

