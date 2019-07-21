В Украине стартовали досрочные выборы в Верховную Раду

Украинцы избирают новый парламент по смешанной системе ‒ часть кандидатов в депутаты идет по партийным спискам, а часть ‒ как мажоритарщики по одномандатным избирательным округам.

Избирательные участки распахнули свои двери ровно в 8 часов утра и будут работать до 20 часов вечера.

Как передают «Подробности», бюллетень по многомандатным округам состоит из 22 партий, номер каждой из которых определялся жеребьевкой. В списке по каждой партии представлена пятерка лидеров.

В мажоритарных округах каждый бюллетень будет уникальным, так как количество кандидатов по каждому округу будет разным.

По результатам голосования в Верховную Раду Украины пройдут 425 народных депутатов (раньше их было 450).

Так как в Украине действует пропорциональная система, в Верховную Раду 50% пройдут по партийным спискам, еще 50% по мажоритарным округам.

Всего в выборах на округах примут участие 3038 кандидатов. По избирательным спискам 2746 кандидатов, из которых 212 попадут в парламент.