Что смотреть по ТВ в день парламентских выборов





Спецвыпуски програмы "Сегодня" В день парламентских выборов телеканал "Украина" увеличит количество информационных программ. Вместо привычных новостей вещатель покажет спецвыпуски проекта "Сегодня. Украина выбирает" с ведущей Ольгой Грицик, где зрители смогут увидеть, как проходит голосование на избирательных участках, и какая атмосфера царит в штабах политических партий. Они выйдут в эфир в 9.00, 11.00, 13.00 и 15.00. Кроме того,в 19.00 вещатель покажетеженедельную программу "Сегодня. Итоги" с телеведущим Олегом Панютой, где запланирован ряд прямых включений со студии проекта "Главная тема. Выбор". Подводить результаты выборов в Верховную Раду канал будет в вечернем спецвыпуске проекта "Сегодня. Украина выбирает" в 23.00. "ИНТЕР"





Выпуски новостей и прямые включения из партийных штабов Зрители "Интера" могут наблюдать за ходом избирательной гонки в спецвыпусках "Новостей" в 10.00, 12.10, 13.30, 16.00 и 18.00. В 20.00 начнется 3-х часовой выпуск программы "Подробности. Выборы", где будут обнародованы данные экзит-полов, показаны прямые включения с Центризбиркома и большинства партийных штабов. ICTV





Спецвыпуски "Фактов" 21 июля в прямом эфире ICTV покажет спецвыпуски информационно-новостного проекта "Факты. Выборы". 15-минутные выпуски выйдут в эфир в 8.45, 12.45 и 15.45, где зрителей ждут прямые включения из региональных избирательных участков, партийных штабов и из Центризбиркома. В 18.45 выйдет выпуск программы "Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой". В 20:00 будут обнародованы результаты "Национального экзит-пола 2019" и подведены итоги выборов. "1+1"





Шестичасовой марафон ТСН и личный экзит-пол. В день выборов 1+1 порадует зрителей спецвыпусками ТСН: в 12.00 и 15.00, а также 6-ти часовым марафоном "ТСН. Выбор страны", который стартует в 18.00. Телеканал обещает репортажи из самых скандальных избирательных участков, результаты собственного экзит-пола, прямые включения из Центризбиркома и штабов политических партий. Вещатель также анонсировал, что в рамках марафона программа “Право на власть” впервые выйдет в эфир вне студии. СТБ





Специальный выпуск "Вікон" В эфире СТБ выйдет специальный информационно-новостной выпуск "Вікна-новини". В отличии от других телеканалов, вещатель не стал прерывать программную сетку выходного дня и покажет проект в уже после закрытия избирательных участков в 21:30. В программе подробно расскажут о картине дня, огласят результаты экзит-полов и данных из ЦИК. UA: ПЕРВЫЙ



