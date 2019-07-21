"Хлебное" перемирие:За открытие огня предусмотрено наказание

В 00.00 21 июля на Донбассе началось очередное перемирие, названное "хлебным": с сегодняшнего дня вводится бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла в Минске 17 июля.

Согласно договоренностям, впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. Кроме того, предусмотрены публичные заявления высшего командования сторон о прекращении огня.

В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе должны приниматься дисциплинарные меры. О таких случаях стороны договорились оповещать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный рассказал о подробностях соглашений, которые были достигнуты в Минске 17 июля.

"Самое важное: достигнуты договоренности о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении "208 на 69", - пояснил участник встречи ТКГ.

Бессмертный сообщил, что украинская сторона была готова приступить к обмену "хоть сегодня".



