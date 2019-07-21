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Новости
Украина
21 июля 19, 10:05
Столтенберг: Вопрос вступления Украины в НАТО займет время
Йенс Столтенберг
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Россия не имеет права ветировать вступление Украины в НАТО, отметил генсек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью изданию The Chronicle Herald, что вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время.

Столтенберг подчеркнул, что вопрос членства в Альянсе будут решать Украина и 29 стран-членов НАТО, а Россия не имеет права ветировать этот процесс.

"Конечно, Украине сейчас надо сосредоточиться на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО", - добавил он.

Вчера, 20 июля, делегация экспертов НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведения операции объединенных сил.

Ранее глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия отменит блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке. "Мы как минимум ожидаем поправки (в закон - ред.), которая восстановит права венгров, которые у них были" - сказал он.

liga.net
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