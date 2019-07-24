"Режим тишины" на Донбассе нарушен, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе во вторник утром обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п. Луганское

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк на традиционном брифинге.

"Сегодня, 23 июля, враг один раз применял оружие по нашим позициям. С 08:50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Луганское", - сообщил он.

Гуцуляк отметил, что потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела нет.

"Огонь в ответ наши военнослужащие не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины", - сказал спикер Минобороны