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Новости
Украина
23 июля 19, 13:41
"Режим тишины" на Донбассе нарушен, - Минобороны
ООС
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Незаконные вооруженные формирования на Донбассе во вторник утром обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе во вторник утром обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п. Луганское

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк на традиционном брифинге.

"Сегодня, 23 июля, враг один раз применял оружие по нашим позициям. С 08:50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Луганское", - сообщил он.

Гуцуляк отметил, что потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела нет.

"Огонь в ответ наши военнослужащие не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины", - сказал спикер Минобороны
censor.net.ua
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