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Новости
Украина
23 июля 19, 13:44
В Слуге народа и ЕС настаивают на местных выборах в 2020 г
Дмитрий Разумков
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Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине будут проведены в 2020 году

По мнению политика, к местным выборам нужно еще подготовиться. 

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV. 

"Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия Слуга народа фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам", - сказал Разумков.

Также Дмитрий Разумков считает, что большая часть  чиновников на местах "неэффективно используют те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации". 

В свою очередь, официальный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич заявила, что ЕС ожидает проведения местных выборов только в следующем году. К этому времени, по их мнению, украинская власть должна учесть проблемы нынешних выборов, включая сообщения о покупке голосов.

"Важно, чтобы украинские органы власти учли выявленные недостатки на основе рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ к запланированному избирательному циклу, включая местные выборы 2020 года", - говорится в сообщении. 

Напомним, очередные местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года.
kp.ua
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