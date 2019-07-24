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Новости
Украина
23 июля 19, 13:47
Выборы. Действующий депутат выиграл у продюсера 112 Украина
Дмитрий Лубинец
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Дмитрий Лубинец победил на № 60 округе в Волновахе Донецкой области

В избирательном округе № 60 города Волновахи Донецкой области на досрочных в Верховную Раду победил действующий депутат, самовыдвиженец Дмитрий Лубинец. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

После обработки 100% протоколов Лубинец набрал  проголосовали 35,9% избирателей.

На втором месте продюсер телеканала пророссийского 112 Украина, кандидат от партии Оппозиционная платформа/За життя Артем Марчевский. За него проголосовали 26,74% избирателей.

Кандидат в депутаты от партии Оппозиционная платформа/За життя Сергей Медведчук - брат Виктора Медведчука - проигрывает выборы в Раду конкурентке из Оппоблока Виктории Гриб.
liga.net
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