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Украина
23 июля 19, 18:03
Из-за аварии Кабмин и Рада остались без электричества
КМУ
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В центре столицы без света остались более 20 улиц

В Киеве из-за аварии без электричества остались здания в Печерском районе, в том числе, света не было в парламенте, сообщает Hromadske со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

Без электричества остались улицы Пилипа Орлика, Михаила Грушевского, Рыбальская, Шелковичная, Омельяновича-Павленко, Леонида Первомайского, Мечникова, Владимирская, Большая Васильковская, Липская, Ивана Мазепы, Московская, Григория Карика, а также переулки Ивана Марьяненко, Кости Гордиенко, Липский, Бутышев, Крестовый, Силантиевский, Кловский спуск, Печерский, Парковая дорога.

Электричество отключали также в Министерстве здравоохранения.

Отсутствие электричества связано с аварийным отключением сети. Ориентировочное время возобновления электроснабжения – 18:00.
liga.net
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