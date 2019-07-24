Оружие с недостроенного крейсера "Украина" демонтируют

Об этом сказал генеральный директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников во время брифинга 23 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я его еще не видел, но точно, на 100 процентов знаю, что поручение о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина" уже подписано. Это будет не разбазаривание, а четкий процесс демилитаризации. Демонтированное вооружение и оборудование будет установлено на кораблях ВМС", - отметил Калашников.

По его словам, процесс демилитаризации займет до 3 лет. Причем, будут задействованы специалисты различных предприятий, в частности, "Эра", "Зоря-Машпроект" и другие.

Стоит отметить, что сегодня на заводе работает только 309 человек.

Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности 95%. Вопрос о его демилитаризации поднимался уже неоднократно, но до сих пор решен не был.

Напомним, в кабинете Министров, в частности в Минэкономразвитии, Минфине, Минюсте, Минобороны, а также в "Укроборонпроме" находится на согласовании проект постановления Кабмина о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина". Проект постановления подготовлен в соответствии с подписанным указом президента о демилитаризации ракетного крейсера "Украина", который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара.

По словам министра обороны Степана Полторака, крейсер "Украина" сейчас ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование, и его целевое назначение также пока нецелесообразно. Ведь этот корабль рассчитан на ведение боевых действий на широких океанских просторах. Поэтому министр уверен, что это судно надо продать, а средства вложить в строительство корветов.