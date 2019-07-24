Новый генпрокурор. Кого Зеленский хочет вместо Луценко

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка - один из кандидатов на должность генерального прокурора. Эту информацию сегодня, 23 июля, публично озвучил глава государства Владимир Зеленский. Однако Рябошапка – не единственный, кого Зеленский рассматривает на этот пост. Кто еще может заменить Юрия Луценко - узнала LIGA.net.

КАНДИДАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО: ТРИ ФАВОРИТА

На данный момент в шорт-листе Зеленского пять человек, рассказали LIGA.net источники в ОПУ и партии Слуга народа. "Рассматривается до пяти человек. Из них троих условно можно назвать фаворитами", - отметил собеседник в руководстве президентской партии. Фамилии претендентов в команде Зеленского отказываются. Говорят только, что в шорт-листе есть люди, которые "ранее имели отношения к органам правопорядка, однако из-за честности и непродажности система выплюнула их".

Тем не менее в Офисе президента сообщили, что в списке Зеленского есть Виталий Касько – заместитель генпрокурора в 2014-2016 годах. "Ему предлагали, но он сам отказался. У него хорошая работа. Он уже один раз был в ГПУ и поэтому понимает риски", - сообщил действующий нардеп, хорошо знакомый с Касько. Сам Касько отказался комментировать "Я не думаю, что стоит это комментировать, пока не будет никаких официальных комментариев по этому поводу. А может их и не будет", - объяснил он.

Кроме того, по информации собеседников LIGA.net в ГПУ, ранее офис президента рассматривал кандидатуру недавно назначенного замгенпрокурора Сергея Кизя. Однако из-за отказа сотрудничать с руководством ОПУ его кандидатуру сняли. Поэтому для внесения в парламент рассматривается кандидатура самого главы ОПУ Андрей Богдана или его креатуры. "Им нужен человек, который сразу подпишет постановления об аресте имущества Порошенко и так далее. Рябошапка и Богдан это выполнят, как и остальные прихоти", - говорят собеседники в Генпрокуратуре.

КТО ТАКОЙ РЯБОШАПКА

Сейчас Рябошапка занимает должность заместителя главы ОПУ Андрея Богдана и отвечает за правоохранительную, судебную и антикоррупционную политику. На государственной службе работает со студенческих годов. Почти 15 лет работал на разных должностях в Министерстве юстиции, где познакомился с Богданом, который и пригласил его присоединится к команде президента.

Сам Рябошапка признается, что знаком с главой ОПУ с 2007 года, когда тот работал замминистра юстиции. Он считает Богдана "сильным юристом и хорошим менеджером", а также "одним из немногих, кто может сказать "нет" Коломойскому". Вместе с Богданом Рябошапка успел поработать в правительстве Николая Азарова, однако под закон о люстрации его должность директора Бюро по вопросам антикоррупционной политики не попала.

В 2016 году был избран членом Национального агентства по предотвращению коррупцию, однако через год написал заявление об отставке в связи с "блокировкой работы органа". Супруга Рябошапки работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

ЧТО О НЕМ ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ И ПАРТИЯ

"Если президент внесет кандидатуру Руслана Рябошапки, мы, конечно же, поддержим ее", - сообщил кандидат в нардепы от Слуги народа и член избирательного штаба Никита Потураев. В партии называют Рябошапку профессионалом и очень опытным человек в области юриспруденции. "Это человек не только с профессиональным опытом, но и с сильным стержнем и правильными моральными ценностями", - отметила в комментарии пятый номер списка Слуги народа и эксперт по антикоррупционной политики Галина Янченко.

Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе уверен, что президент Зеленский поставит на такую ответственную должность человека, которому сильно доверяет. "Я не завидую никому, кто попадет на эту должность. Там нужен очень жесткий менеджмент и координация с правоохранительными органами", - отметил он в комментарии

Претендент на должность генпрокурора Виталий Касько считает, что Рябошапка сможет реформировать прокуратуру, если у него будет желание и политическая воля. "Заместитель генпрокурора, хоть ты назначь иностранца, не имеет возможности изменить систему. А генпрокурор на сегодняшний день может это сделать", - подчеркнул Касько.

Действующий нардеп от Блока Петра Порошенко, первый заместитель правоохранительного комитета Николай Паламарчук считает, что новый генпрокурор, кто бы им не стал, должен быть честным и независимым. "Если новый генпрокурор будет профессионалом, не будет выполнять заказных заданий, устраивать "маски-шоу", то неважно, кто именно будет генеральным прокурором – Рябошапка или кто-то другой", - сообщил он LIGA.net.

"Среди тех кандидатур, что я видел, это, наверное, лучшая. Но с другой стороны это говорит об определенном кадровом голоде. Потому что придется отдавать отдавать человека, который мог бы стать в ОПУ координатором правоохранительной системы", - сообщил нардеп, замглавы антикоррупционного комитета Виктор Чумак.



