В Кабмин на должности есть по две кандидатуры, - Разумков

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть позиции в комитетах, есть позиции в Кабинете министров, если мы говорим об исполнительной власти. Но мы в первую очередь хотели бы там видеть не людей по партийному принципу, а людей по эффективности. И подбирать такие кандидатуры будем именно по принципу эффективности их на тех или иных должностях", - сказал Разумков.

"Мы не считаем, что должен быть квотный принцип. Мы считаем, что должен быть принцип профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильная и корректная позиция", - добавил он.

Разумков отказался назвать точное число членов "Слуги народа", которые войдут в будущее правительство.

"У нас на каждую позицию есть как минимум две кандидатуры, которые могут рассматриваться. Сейчас сказать, что это будет пять или десять человек, будет неправильно. Плюс, если мы говорим про Кабинет министров, то понятно, что это будет консолидированная работа Офиса президента, Верховной рады и будущего Кабмина", - пояснил он.

Говорить о каких-то конкретных фамилиях на руководящие должности, по словам Разумкова, можно будет преддверии начала работы новой Верховной рады.

"Но какие-то фамилии начнут появляться в СМИ раньше", - добавил он.