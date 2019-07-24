Северная Корея захватила российский корабль с 17 моряками

Пограничники Северной Кореи задержали российское судно "Сянхайлинь-8" за незаконное пересечение границы. Моряков уже неделю держат на траулере, но об этом узнали только 23 июля. Об этом сообщил Виктор Седлер, директор "Северо-Восточной рыболовной компании", которой принадлежит судно, передает РБК.

Он рассказал, что задержание произошло в ночь с 16 на 17 июля. Судно тогда направлялось на промысел и остановилось в 53 милях от берега. Корейцы же посчитали, что это незаконное пересечение границы, хотя в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву территориальными водами считается зона в 12 морских миль от берега.

- Почему-то корейцы придумали, что 50 миль – это "зона их военной охраны", никаким международным институтом не признана. Это нам сказали в посольстве, - отметил Седлер,

Седлер и его коллега сообщили, что на борту "Сянхайлинь-8" находились 15 россиян и 2 гражданина Северной Кореи. Моряками не позволяют выходить из кают, их обыскивают и допрашивают.Пожар начался вчера в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировали на траулер "Марша Крылов".