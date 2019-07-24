Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.64
USD
25.63
RUB
0.41
EUR
28.40
USD
25.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 июля 19, 08:41
Украина готова демонтировать три фортификационные сооружения
Станица Луганская.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская сторона СЦКК сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Сегодня, 24 июля 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, расположенных вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

"Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений на данном участке", - подчеркивается в сообщении.
censor.net.ua
Ещё по теме:
"Морковка для остолопов" - говорят в Луганске о паспортах РФ
Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото
"Пишем объяснительные": что происходит в больницах Луганска
ТКГ в Минске обсудит демонтаж укреплений под Ст. Луганской
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Правительство уйдет в отставку на первом заседании новой ВР
noimageВСП уволил 8 судей, в т.ч. Антонова закрывшего дело Кернеса
noimageЗеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс
noimageСеверная Корея захватила российский корабль с 17 моряками
noimageСтатус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать
Лента новостей