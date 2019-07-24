ВСП уволил 8 судей, в т.ч. Антонова закрывшего дело Кернеса

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должностей 7 судей, подавших заявление об отставке, среди которых судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов.

Об этом сообщается на официальном сайте ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия 23 июля 2019 г рассмотрел материалы об увольнении восьми судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку и по собственному желанию. Высший совет правосудия утвердил уволить в отставку:

Литовку Валерия Владимировича - с должности судьи Краматорского городского суда Донецкой области;

Черную Людмилу Васильевну - с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Андриянова Александра Владимировича - с должности судьи Светловодского горрайонного суда Кировоградской области;

Антонова Андрея Владимировича - с должности судьи Киевского районного суда города Полтавы;

Меркулову Ларису Алексеевну - с должности судьи Заводского районного суда города Запорожья;

Оборотову Александру Юрьевну - с должности судьи хозяйственного суда Одесской области;

Савченко Виктора Алексеевича - с должности судьи Баглийского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Также Высший совет правосудия решил уволить Остапенко Татьяну Анатольевну с должности судьи хозяйственного суда Херсонской области по собственному желанию.

Как сообщалось, 10 августа 2019 года Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Позднее в тот же день заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила, что прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого (ч. 1 ст. 375 УК Украины). Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Антонов принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом. В тот же день Национальное агентство противодействия коррупции заявило о намерении проверить декларации о доходах судьи А.Антонова.

17 августа 2018 года Антонов пожаловался в ВСП на давление со стороны Генпрокуратуры и НАПК. Он также подал заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него.