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Украина
24 июля 19, 12:52
Правительство уйдет в отставку на первом заседании новой ВР
ВР
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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что после отставки Кабинет министров будет выполнять обязанности до формирования нового правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров сложит полномочия на первом заседании новоизбранной Верховной Рады. Об этом глава КМУ заявил на заседании правительства. 

"Наше правительство, как и премьер-министр, мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой - на первом заседании", - заявил Гройсман. Также премьер выразил надежду на то, что первое заседание Рады состоится побыстрее. 

Представитель президента в Кабмина Андрей Герус прогнозирует стабильную работу правительства до формирования нового Кабмина. Об этом он заявил сегодня после заседания КМУ.

Комментируя по просьбе журналистов, насколько стабильным будет переходной период между правительствами, Герус сказал: "Он стабильный, вообще никаких проблем нет, все нормально живет и работает. Сегодня вы видели по решениям правительства, что есть нормальный, конструктивный диалог и правительство прислушивается к комментариям из Офиса президента, точно так же Офис президента ведет конструктивное сотрудничество и диалог с правительством. Поэтому все будет стабильно, этот месяц будет спокойным".
liga.net
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