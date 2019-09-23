Минфин хочет увеличить прожиточный минимум вдвое

Представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что Министерство финансов Украине хочет увеличить прожиточный минимум в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Верещук отметила, что планируется заложить в бюджет сумму в размере 4,5 тысяч гривен. На данный момент прожиточный минимум - 2227 гривен. Также она добавила, что министр финансов Оксана Маркарова уверила, что знает, как сделать так, чтобы он увеличился вдвое уже в следующем году.





Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил Минфину задачу увеличить данную сумму (2227 грн, - ред) до 4,5 тысяч гривен.