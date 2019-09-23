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Новости
Украина
20 сентября 19, 19:18
Минфин хочет увеличить прожиточный минимум вдвое
прожиточный минимум
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Заработная плата украинцев также будет увеличена на 550 гривен.

Представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что Министерство финансов Украине хочет увеличить прожиточный минимум в два раза. 

Об этом сообщает РБК-Украина.

Верещук отметила, что планируется заложить в бюджет сумму в размере 4,5 тысяч гривен. На данный момент прожиточный минимум - 2227 гривен. Также она добавила, что министр финансов Оксана Маркарова уверила, что знает, как сделать так, чтобы он увеличился вдвое уже в следующем году. 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил Минфину задачу увеличить данную сумму (2227 грн, - ред) до 4,5 тысяч гривен.  
dengi.ua
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