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Новости
Украина
21 сентября 19, 12:44
Яременко: Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ
Богдан Яременко
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17 сентября была сформирована новая делегация от Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы

Народный депутат от Слуги Народа и председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет принимать участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за "нарушений этой организацией собственных интересов и откровенным игнорированием ее интересов". Об этом нардеп написал в Facebook. 

"Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко.

"Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - добавил нардеп. 

 20 сентября украинская делегация в ПАСЕ избрала руководство. 17 сентября был определен состав делегации Украины в ПАСЕ: список.  25 июня ПАСЕ приняла решение, позволившее российской делегации вернуться к работе в ассамблее.
liga.net
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