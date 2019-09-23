Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире

На вчерашнем эфире политического ток-шоу “Свобода слова” обсуждали ситуацию вокруг экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Очевидно, что эфир не обошелся без участия Коломойского.

Ведущий Савик Шустер в ходе обсуждения вспомнил, что в 2015 году канал Коломойского снял с эфира его передачу. Однако олигарх заявил, что трансляцию прекратили из-за того, что Шустер нарушил договоренность и начал брать деньги с гостей.





"Сделал одну передачу, а на второй спалился. Взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого… У каких-то мэров взял… Причем одного мы подсунули специально, чтобы проверить на вшивость… Вот такая гниль, - сказал олигарх.





Между тем, Шустер заявил, что это клевета и он намерен в суде защищать свою честь и достоинство.





"Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, а потом будем с вами разговаривать, - добавил Коломойский.





Он заявил, что Шустер задолжал 2 млн 300 тысяч долларов.





А вы 155 миллиардов, - парировал Шустер.





Эту реплику студия встретила аплодисментами.Коломойский не угомонился и сказал, что “у вас там не передача, а ботоферма”.





"Собрали там сборище порохоботов и думаете, что вы кого-то удивите этим? Верните два триста, - сказал олигарх.





Шустер отметил, что среди аудитории Коломойского поддерживает всего 15% человек.





"Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите, кому вы рассказываете, Савик? Там, где вы учились, я преподавал, - добавил Коломойский.





В конце эфира Коломойский сам позвонил в студии и заявил, что готов судиться с Шустером.





"Где будем судиться, в Италии или в Украине? - спросил олигарх.





Напомним, Тимошенко поссорилась с министром в прямом эфире. Политик и министр поссорились из-за земли.



