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Новости
Украина
21 сентября 19, 13:11
Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире
Шустер Коломойский
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   На вчерашнем эфире политического ток-шоу “Свобода слова” обсуждали ситуацию вокруг экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

На вчерашнем эфире политического ток-шоу “Свобода слова” обсуждали ситуацию вокруг экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Очевидно, что эфир не обошелся без участия Коломойского.

Ведущий Савик Шустер в ходе обсуждения вспомнил, что в 2015 году канал Коломойского снял с эфира его передачу. Однако олигарх заявил, что трансляцию прекратили из-за того, что Шустер нарушил договоренность и начал брать деньги с гостей. 

"Сделал одну передачу, а на второй спалился. Взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого… У каких-то мэров взял… Причем одного мы подсунули специально, чтобы проверить на вшивость… Вот такая гниль, - сказал олигарх. 

Между тем, Шустер заявил, что это клевета и он намерен в суде защищать свою честь и достоинство. 

"Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, а потом будем с вами разговаривать, - добавил Коломойский. 

Он заявил, что Шустер задолжал 2 млн 300 тысяч долларов.

А вы 155 миллиардов, - парировал Шустер. 

Эту реплику студия встретила аплодисментами.Коломойский не угомонился и сказал, что “у вас там не передача, а ботоферма”.

"Собрали там сборище порохоботов и думаете, что вы кого-то удивите этим? Верните два триста, - сказал олигарх

Шустер отметил, что среди аудитории Коломойского поддерживает  всего 15% человек. 

"Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите, кому вы рассказываете, Савик? Там, где вы учились, я преподавал, - добавил Коломойский.

В конце эфира Коломойский сам позвонил в студии и заявил, что готов судиться с Шустером. 

"Где будем судиться, в Италии или в Украине? - спросил олигарх.

Напомним, Тимошенко поссорилась с министром в прямом эфире. Политик и министр поссорились из-за земли.
bigmir.net
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