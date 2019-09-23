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Новости
Украина
21 сентября 19, 14:32
Стратегия "Укроборонпрома" сейчас разрабатывается.
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Украинские власти работают над стратегией государственного концерна "Укроборонпром", в частности и над вопросом его подчинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

"Стратегия "Укроборонпрома" сейчас разрабатывается. То есть, есть уже наработки этой стратегии... и идет очень активная работа по этому... Есть вопрос, кому будет подчинен "Укроборонпром". Эта политика сейчас разрабатывается", - сказал он.

По его словам, Минобороны останется стратегическим заказчиком "Укроборонпрома", так же как и концерн будет стратегическим поставщиком.

"Мы являемся заказчиком, мы платим деньги, получаем продукцию. Эти отношения так и останутся. Мы, конечно, являемся стратегическим заказчиком, они являются нашим стратегическим поставщиком. И, конечно, мы их будем поддерживать", - подчеркнул министр.

Загороднюк отметил, что вопрос подчинения "Укроборонпрома" - это компетенция руководства государства: Кабинета Министров, Президента, СНБО.

Напомним, ранее новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что госконцерн должен стать холдинговой компанией, куда должны быть переданы акции предприятий.

Государственный концерн "Укроборонпром" — объединение многопрофильных предприятий девяти отраслей оборонной промышленности Украины.

В состав концерна входит более 100 предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.
censor.net.ua
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