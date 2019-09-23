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Украина
21 сентября 19, 21:06
С начала суток зафиксировано 7 обстрелов позиций ОС
ООС
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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил (ОС) на Донбассе.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела. В частности, трижды - неподалеку от Водяного (из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), а также неподалеку от Лебединского (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь по позициям ОС велся трижды: дважды - неподалеку от Пивденного (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), а также вблизи Новозвановки (из ручного противотанкового гранатомета).

Напомним, 20 сентября российско-террористические войска на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму.
censor.net.ua
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