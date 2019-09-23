Во Львовской области полиция разогнала блокировщиков угля

Во Львовской области полиция разогнала участников акции, которые блокировали железнодорожные вагоны, груженые, по их словам, российским углем. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.





Там сообщили, что к ним сегодня поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожной станции "Сосновка" неизвестные блокируют вагоны с углем.



В полиции утверждают, что блокировщики отказались реагировать на их законные требования.





"Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление" – говорится в сообщении.













По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК.





Позже правоохранители сообщили, что задержали 28 правонарушителей. При этом в полиции заявили, что восемь сотрудников получили телесные повреждения в ходе разгона протестующих.













Глава полиции области Василий Виконский обратился к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы.













Между тем в Facebook-сообществе "Штаб блокады торговли с оккупантами" сообщили, что ветераны и шахтеры "блокировали российский уголь".





Полиция, по их словам, разогнала протестующих силой и без предупреждения. Задержаны более 20 человек. Среди них, по информации сообщества, первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.