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21 сентября 19, 23:05
Порошенко рассказал, что Медведчук делал у него дома
Порошенко
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Порошенко подтвердил, что Медведчук дважды был у него дома перед поездками в РФ к Путину

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что делал у него дома кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. Об этом он рассказал в программе "Рандеву Янины Соколовой".

В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы зафиксировали несколько встреч Порошенко с Медведчуком у него дома.

"Что делал Медведчук у вас дома?" – спросила журналистка. "Дома? Ничего не делал", - ответил Порошенко. Соколова поинтересовалась, видел ли Порошенко расследование Схем? "Я не видел там Медведчука", - сказал пятый президент.

Вместе с тем он подтвердил, что Медведчук дважды был у него дома перед поездками в РФ к Путину.

На вопрос, с какой целью приезжал Медведчук, Порошенко ответил: "Мы согласовывали его позицию перед переговорами с Путиным… И именно по вопросам освобождения заложников, никакие другие вопросы не обсуждались".

Встречи с Медведчуком именно у него дома Порошенко объяснил ненормированным рабочим днем президента.

При этом Порошенко сообщил, что у него были встречи также с другими предмставителями Путина - бывшим послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым, помощниками Путина Виктором Ушаковым и Владиславом Сурковым.

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liga.net
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