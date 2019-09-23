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Новости
Украина
22 сентября 19, 09:19
Сокращения состава ВСУ не будет – министр обороны
Андрей Загороднюк
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Загороднюк анонсировал возможные изменения в структуре ВСУ при сохранении численности войск

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что Минобороны не планирует сокращение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

В то же время министр анонсировал изменения, направленные на повышение эффективности боевых соединений.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей", - рассказал он.

Загороднюк также рассказал, что будет выработана стратегия и конкретный план обороны, однако перед этим необходимо понять, какая численность войск нужна в конкретном месте.

"Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады. Тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", - объяснил министр. 29 августа

 Загороднюк был назначен министром обороны. 30 августа новый министр обороны заявил, что намерен вводить стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами и при этом тесно сотрудничать с Генеральным штабом. 10 сентября Загороднюк назвал приоритеты военной политики. 


liga.net
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