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Новости
Украина
22 сентября 19, 23:32
Пробную перепись населения проведут на Киевщине, - Либанова
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Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения в Бородянском районе Киевской области и Оболонском - столицы.

Об этом в интервью для ZN.UA заявила Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, передает Цензор.НЕТ. По ее мнению, лучше одним из выбранных для пробной переписи был бы район в Западной Украине.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - отмечает социолог.

Напомним, единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.

По словам премьер министра Алексея Гончарука, Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на Всеукраинскую перепись населения заложены более 3,4 млрд грн.
censor.net.ua
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