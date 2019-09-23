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Новости
Украина
22 сентября 19, 23:39
В ГБР рассказали, кто установил прослушку в кабинете Трубы
ГБР
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Находка может повредить статусу судебных расследований некоторых уголовных производств

Прослушивающие устройства в кабинете директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы организовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил Труба на пресс-конференции.

В свою очередь, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о "находке" правоохранителям и другим работникам ГБР

Она отметила, что ведомству пока неизвестно кто, для чего и при каких условиях вмонировал "прослушку" в вентиляционную систему.

"Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", — отметила Иванова.

Пресс-секретарь ГБР также пояснила, что такая "находка" в кабинете Трубы может повредить статусу судебных расследований некоторых уголовных производств.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают относительно состояния расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", — подчеркнула Иванова.

Напомним, в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку.
Delo
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