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Украина
23 сентября 19, 09:05
Масштабный пожар в Киеве. Что горело? фото
пожар
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Жертв и пострадавших нет

В Киеве на улице Вискозная, 3, в Деснянском районе, на территории автостоянки 22 сентября произошло возгорание автоцистерн с горючим. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 21:55 в Деснянском районе возник пожар автоцистерн с топливом (бензин и дизель).

В 23:48 подразделения ГСЧС пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

С помощью маневрового поезда с очага пожара на безопасное расстояние были эвакуированы шесть железнодорожных цистерн с нефтепродуктами. К тушению привлекалось 90 человек, 18 единиц техники ГСЧС и два пожарных поезда.
liga.net
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