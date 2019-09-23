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Новости
Украина
23 сентября 19, 12:34
Состоится суд над группировкой, удерживающей в рабстве людей
рабство
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При процессуальном руководстве прокуратуры Киева следователи СУ Нацполиции в Киеве завершили досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы, которые несколько лет удерживали в неволе в Одесской области около сотни людей, принуждая их к тяжелому труду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Как установлено в ходе предварительного расследования, заказчиками "живого товара" оказалась семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области. В течение 2015-2018 гг на центральных железнодорожных вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов нанятые ими вербовщики подыскивали лиц, находящихся в уязвимом состоянии и не имевшихпостоянного места жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники предлагали им работу под Киевом с зарплатой от 200 до 500 грн в день, бесплатное жилье и питание. Однако, вместо этого завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезду к месту назначения у них отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их вселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчины, так и женщины.

"При этом пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников указанных бараков. Рабочих, которые отказывались работать или пытались убежать, жестко били в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем", - сообщают в прокуратуре.

По результатам нескольких оперативных разработок, проведенных столичной прокуратурой совместно с Нацполицией, членов преступной группы удалось установить и задержать.

Во время досудебного расследования установлено 82 потерпевших лица. В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими заявлено гражданские иски на общую сумму более 2,3 млн грн.

На имущество злоумышленников наложен арест, среди которого 12 автомобилей и 1млн грн, изъятые при проведении обыска для возможности применения конфискации, как меры наказания и возмещения причиненного потерпевшим вреда в случае вынесения обвинительного приговора.

В настоящее время завершено ознакомление сторон с материалами уголовного производства, и обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
censor.net.ua
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