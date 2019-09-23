"Ничего своего отдавать мы не собираемся". Интервью Ермака

В понедельник Владимир Зеленский (впервые в статусе Президента) отправляется в Нью-Йорк, дабы принять участие в Генассамблее ООН. Эта поездка – не есть официальный визит главы государства, носит (в силу специфики формата) характер скорее «ознакомительный». Тем не менее, ожидается, что уже в среду Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом.





В США Владимира Александровича будет сопровождать его помощник, главный «поверенный» ОП по международным делам Андрей Ермак.

Помощник президента Андрей Ермак стал известен широкой аудитории после освобождения украинских политзаключенных: именно он возглавлял рабочую группу по обмену пленными Украина/РФ.

Как будет дальше происходить процесс освобождения, какую цену готов заплатить Киев за своих граждан и суверенитет страны, Ермак рассказал в интервью Левому берегу. LIGA.net выделила главное.

Обмен 7 сентября – лишь первый шаг. Перед обменом пленными с западными партнерами общался не только Владимир Зеленский, но и Владимир Путин. Причем явно набивал себе цену.

Как эти встречи использовал украинский президент, я могу об этом судить, потому что присутствовал на всех международных встречах, слышу и вижу, что он говорит. А говорит он следующее: “Для меня самое важное - это прекратить войну. Я не хочу каждое утро получать информацию о том, что еще один гражданин Украины погиб”. И мировые лидеры в это верят. Его основная позиция (на встрече с западными партнерами - С.К.) была донести партнерам свою стратегию, которая заключается в прекращении войны, выполнении “Минских соглашений”, которые включают в себя, в том числе, освобождение всех наших граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, в Крыму и на неподконтрольных территориях. Потому что мы живем в такой информационной реальности, где против нас работают силы как извне, так и внутри страны.





Мне кажется, что такой открытый диалог, который Зеленский начал со всеми лидерами, способствует доверительным отношениям. Его сильная черта - открытость и откровенность. Даже в официальных переговорах он не играет. Наверное, это редкий случай в мировой политике, когда человек ведет себя так же, как в жизни. Это точно располагает.

"Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой (новой, – ред.) группы".



Говорит, важность террориста Цемаха в деле МН17 преувеличена. "Цемах не был суперважным... Мы дали возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия. Что касается ценности Цемаха как свидетеля, о чем пишут СМИ, как юрист могу сказать: оценить это можно лишь тогда, когда дело рассматривается в суде".

Я всегда с такой завистью смотрел фильмы об Америке и Израиле, где государство ради спасения одного гражданина готово было бросить любые спецсилы. Потому что в Советском Союзе человеческая жизнь в принципе ничего не стоила. Классно, что в данном случае наш президент проявил политическую волю, силу, несмотря на всю критику, которая была. Когда мы вышли из самолета, я увидел деток, которые подбежали, близких, это было огромное счастье. А все критиканы пусть выскажутся в лица матерей, которые вернули своих детей. К сожалению, внутри страны есть силы, которые делали очень многое, чтобы обмен не состоялся.



Прекращения войны ценой интересов Украины не будет. "Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов… Мы точно никогда не допустим федерализации и потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну, реинтегрировать Донбасс в Украину и чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс".

Я глубоко убежден, что в лице президента Зеленского мы получили сильного лидера и умного человека. Думаю, выход, который мы найдем, удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков.







Скрытых договоренностей между Украиной и РФ нет. "Никаких подковерных или "подстольных" договоренностей не существует. Есть переговорный процесс в Минске, есть “нормандский” формат, и это настолько сложная и деликатная тема, что я принципиально ее не комментирую. Как только мы выйдем на какие-то рамочные договоренности в Минске, в нормандском формате, мы, безусловно, будем всех информировать".

О многострадальной “формуле Штайнмайера”. “Формула Штайнмайера” предполагает, что в 20:00 в день выборов, вступает в силу закон, регулирующий особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Сначала на временной основе, и только после того, как миссия ОБСЕ, которая является основным наблюдателем, выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, он вступает в силу как постоянный. Ничего больше. Все иные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и естественно с возможностью публичного общественного обсуждения.





Мы - открытые люди. Мы хотим честно представить нашу концепцию людям, в том числе, проживающим на неподконтрольных территориях, потому что мы собираемся жить в одной с ними стране. Собираемся объединить нашу Украину. Потому что Украина - это и Донбасс, и Крым.

Выборы в ОРДЛО должны пройти по законам Украины. "Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю… Я считаю правильным, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины".

Знакомство Зеленского с Трампом. "Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать дорожную карту уже на официальный визит".

Договоренностей о присоединении США к нормандскому формату пока нет. "Никаких договоренностей нет. Президент озвучил четкую стратегию: у нас есть на сегодняшний день переговоры в Минске и нормандский формат, и мы делаем все, чтобы двигаться в этих рамках. Если на каком-то этапе мы поймём, что нормандский формат не работает, будем искать другие форматы".

РФ затягивает с датой нормандских переговоров. "Во время последнего разговора, который продолжался два часа сорок минут, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины - высказались за конец месяца в качестве даты встречи, как раз после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждения, но и не сказала "нет". Думаю, это может быть конец сентября - начало октября".

Хотят альтернативу Будапештскому меморандуму. "У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - США, Британия, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность".

Европа не заняла пророссийскую позицию. "Что касается нормандского формата, результаты работы внешнеполитических советников Франции и Германии, свидетельствуют о поддержке нашей украинской позиции. Тех принципиальных моментов, которые мы отстаиваем. Я не могу ни в одном моменте зафиксировать, что где-то Франция заняла пророссийскую позицию".

Рабочая группа по Фонду восстановления Донбасса уже есть.Один из залогов успеха - это восстановление нормальной жизни, инфраструктуры Донбасса. Поэтому во время поездки в Мариуполь была задекларирована идея проведения в октябре масштабного Международного инвестиционного форума, участие в котором подтвердили большое количество серьезных компаний. В рамках этого форума будет обсуждаться идея создания фонда, программы, которая будет направлена именно на восстановление Донбасса. Не просто разрушенных зданий. Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый «план Маршалла».

Некоторые проекты звучат очень революционно. Думаю, что они вызовут большой интерес у потенциальных инвесторов.

