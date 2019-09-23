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Новости
Украина
23 сентября 19, 14:36
На Парубия завели дело за 2 мая в Одессе
Парубий
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Спикер спрашивает, когда будут дела за организацию Майдана и препятствие реинтеграции с РФ.

Госбюро расследований открыло уголовное производство против экс-спикера Андрея Парубия. 

Об этом сообщил сам Парубий у себя в Facebook. 

В письме политику вменяют возможное создание и координацию вооруженных общественных формирований, что якобы привело к массовым беспорядкам и гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. 

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - написал Парубий.

"Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства", - иронизирует экс-спикер.

Кроме того, он ждет обвинений в "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", в "захвате власти организованной преступной группой" и о преступном противодействии госполитике реинтеграции Украины в единое пространство с братской РФ".

"Хотя это уже достаточно определенно прочитывается между строк", - считает Парубий.

"Отчаянное противодействие гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока здесь уже классифицируется однозначно - как "факт создания и координации Парубием вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков", - возмущен он. 


Детективы сообщают сразу о факте создания вооруженных формирований Facebook Андрея Парубия 

"В документе ГБР это уже утверждается как факт. Действительно - новая, необычная эпоха. По всему этому зазеркальному абсурду должен сказать следующее: на Майдане, в АТО, при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины", - подчеркнул Парубий.

"Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины", - резюмировал он.
bigmir.net
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