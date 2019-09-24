В Украине каждый гражданин должен быть где-то прописан. Если он выписывается с одного места, то обязательно должен прописаться в другом.
Об этом сообщает finance.ua.
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Прописка в Украине: Какие штрафы предусмотрены законом
В Украине каждый гражданин должен быть где-то прописан. Если он выписывается с одного места, то обязательно должен прописаться в другом.
Об этом сообщает finance.ua.
Зачем нужна прописка
Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания» обязывает получать прописку. В статье 6 отмечается, что требования касаются всех без исключения: украинцев, иностранцев и даже лиц без гражданства. В 2016 году Кабинет министров обнародовал постановление о новых правилах регистрации и передачи информации в единый госреестр. Сам термин “прописка” в официальных источниках уже не используется, но до сих пор на устах народа.
Статистика гласит, что в Украине более 3 миллионов человек проживают не по месту прописки. Многие уезжают в другие населенные пункты, где неофициально снимают жилье, игнорируя регистрацию. В основном, такое положение вещей не создает существенных проблем. В то же время, большое количество административных услуг просто невозможно получить вдали от места прописки.
Так украинцам сложно отправлять детей в учебные заведения. Школы и детские сады принимают воспитанников из других районов, но руководство отдает предпочтение местным ребятам. К счастью, в ВУЗах это роли не играет. Кроме того, без регистрации нельзя оформить субсидию, получить социальные пособия. Она учитывается также при голосовании на выборах.
При восстановлении паспорта или замене фотографии украинцам тоже нужно обращаться в учреждение по месту регистрации. Туда же будут приходить судебные повестки. Согласно закону, ФЛП в Украине можно оформить только по месту прописки, ведь все налоги будут идти в местную казну. Кроме того, во время перерегистрации необходимо обратиться в военкомат и встать на учет, согласно новой прописке. Именно туда будут отправлять повестки.
Процедура не устраивает многих граждан Украины. Недовольные даже выходили на митинг за отмену обязательной регистрации. По мнению активистов, обязательная прописка не должна препятствовать получению важных административных услуг.
Хорошо, что больницы принимают пациентов, независимо от прописки. Не стоит бояться, что в случае непредвиденных проблем нигде не смогут оказать помощь. Нужно лишь написать заявление и оформить медицинскую карту. Более того, медики не имеют права отказать в помощи лицам, которые обратились за ней вдали от места регистрации. Пенсии тоже можно получать по всей территории страны. Временная прописка обходится недешево, однако объявления нетрудно найти в интернете.
Как и где прописаться в Украине
С 2016 года украинцев регистрируют и выписывают в двух местах: органах местного самоуправления и Центрах административных услуг. Так в селах и поселках регистрировать граждан обязаны советы. Если же специальные исполнительные органы не созданы — перепрописать должен сельский глава.
На сайте Миграционной службы можно найти все профильные учреждения. Достаточно воспользоваться поиском и выбрать свой населенный пункт (район).
Закон Украины о перемещении обязывает граждан, выписавшихся по старому месту жительства, зарегистрировать в новом жилье за месяц — 30 дней. Недавние изменения существенно увеличили этот срок, ведь раньше на “переезд” отводили всего 10 дней.
Перепрописка оформляет очень быстро. Чиновники должны все сделать в тот же день, когда гражданин подал документы. Стоит знать, что выписаться и прописаться на новом месте можно одновременно. К примеру, если человек нашел новое жилье и регистрируется в том же районе.
Сотрудники служб вносят изменения в реестр и в удостоверение личности украинца. Так в ID-карты информацию о регистрации добавляют на встроенный электронный чип. Таким образом их не нужно менять. С книжечками все по другому — чиновники обязаны поставить штамп и записать новые данные на соответствующей странице.
Органы регистрации имеют право отменить новую прописку или выписку со старого, если обнаружат обман. Например, если человек был зарегистрирован по прошлому адресу вместе с малолетними детьми, а затем скрыл эту информацию.
Некоторые украинцы в частном порядке предоставляют услуги временной регистрации. Они готовы официально прописать гостя у себя на определенный срок. Таким образом приезжий получает все преимущества зарегистрированного гражданина. Например, возможность вклеить фотографию в паспорт после достижения 25 или 45 лет.
Какие документы нужны для прописки в Украине
Согласно “Правилам регистрации места проживания” человека прописывают при наличии такого пакета документов:
- заявление о регистрации по новому адресу
- заявление о выписке со старого места (если обе процедуры выполняются в один день)
- квитанция об уплате административного сбора
- военный билет или приписное удостоверение лиц, состоящих на учете в военкомате
- документ, куда необходимо внести обновленные данные (украинский паспорт, временное удостоверение гражданина, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, бумаги, подтверждающие статус переселенцев).
- документы, которые позволяют жить в доме или квартире (договор купли-продажи, аренды и т.д), а если таких нет — личное присутствие собственника недвижимости с документами, подтверждающими его личность и имущественные права.
Другие документы закон требовать запрещает.
Собственник и зарегистрированные жильцы
Владелец недвижимости может добиться того, чтобы граждан выписали. Закон предусматривает ряд условий. Так если граждан зарегистрировали по согласию, а затем они отказываются выселяться по требованию — собственник имеет право подать в суд. Последний может принять решение о снятии с регистрации без согласия жильца (жильцов). Людей можно законно выселить после его вступления в силу.
Бывает и наоборот — решение суда дает гражданам право жить в чужом доме или квартире. К примеру, ребенку младше 14 лет. В такой ситуации человека выселить нельзя, пока судебное решение имеет силу. Кроме того, собственник не имеет права выгнать людей, которые живут в его жилище на основании официального договора аренды. Придется ждать, когда истечет оговоренный срок. После владелец может не продлить аренду и выписать жильцов. Арендодатель может избавиться от них и раньше, обратившись в суд и предоставив убедительные аргументы в свою пользу.
Как прописать ребенка
В Украине лицо, которому исполнилось 14 лет, имеет право выбирать место регистрации. Поэтому при подаче документов ребенок должен лично явиться в учреждение. Если же гражданин не может прийти из-за серьезных обстоятельств, место его жительства могут зарегистрировать по обращению родителей или законного опекуна. Они должны предоставить доверенность.
Для детей возрастом 10-14 лет порядок оформления отличается. Их можно прописать только вместе с одним из родителей. В этом случае подтверждения собственника не обязательно. Иногда родители прописаны по разным адресам. Тогда один из них должен дать нотариально заверенное согласие, что разрешает прописать ребенка с другим. Такой документ не требуется, если место жительства малолетнего гражданина утверждено судом или органом опеки. Отцу и матери нужно дать разрешение, чтобы ребенка прописали в другом месте, где не зарегистрирован ни один из них.
Закон обязывает отца и мать регистрировать место жительства новорожденного ребенка не дольше, чем за три месяца со дня появления на свет. В этом случае меньше всего трудностей. Малыша можно прописать через РАГС в момент регистрации рождения. Кроме того, за пропиской ребенка можно обратиться в органы соцзащиты при подаче заявления на социальное пособие по рождению ребенка.
Для регистрации новорожденного нужен такой пакет документов:
- заявление на регистрацию места жительства (бланк выдают);
- оригинал и копия свидетельства о рождении;
- квитанция об уплате административного сбора;
- паспорта родителя, с которым будет зарегистрирован малыш (оригинал и копия);
свидетельство о браке;
- выписка из Госреестра актов гражданского состояния (и копию), если данные об отце новорожденного внесли в свидетельство о рождении со слов матери.
Такие же документы понадобятся для выписки малолетнего гражданина. Прилагаем образец заявления.
Штраф за отсутствие прописки в Украине
Проживание без регистрации является административным правонарушением, за которое полагается наказание. Поймав гражданина без прописки в первый раз — власти ограничатся предупреждением. Но если он не прислушается к замечанию — за просрочку будут штрафовать. Заметив человека без регистрации повторно в ближайшие 12 месяцев — правоохранители выпишут штраф в размере от одного до трех минимумов доходов, не облагаемых налогом (17-51 гривен).
В Украине существует наказание за несвоевременную регистрацию новорожденных. Если родители без весомых причин не прописали младенца за три месяца — им тоже придется заплатить до трех необлагаемых минимумов. В этом случае никакого предупреждения не будет — органы власти сразу оштрафуют.
Гражданину могут дать скидку, если он следовал нормам административного и уголовного кодексов. Такая норма прописана в Налоговом кодексе. За каждый месяц просрочки ему придется заплатить штраф в размере 50% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Почему хотят отменить прописку?
Депутаты Верховной Рады уже давно задумываются о том, чтобы отменить обязательную регистрацию места жительства. Так в Европе давно работают механизмы, которые позволяют людям получать корреспонденцию (счета, повестки, документы) и необходимые услуги по месту фактического проживания.
Украина пока отстает — постоянная регистрация создает множество неудобств. Миллионы украинцев предпочитают снимать квартиры, но арендодатели отказываются прописывать их у себя, опасаясь проблем в будущем. Кроме того, сейчас регистрация провоцирует коррупцию. Согласно статистике, именно отсутствие местной прописки вынуждает украинцев давать взятки ради необходимых услуг.
Возможно, в Украине тоже примут соответствующий закон. Так в парламенте зарегистрирован зарегистрирован законопроект 9218 «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». В нем предусмотрена замена формата для регистрации и выписки. Для процедуры потребуется только подать заявление-декларацию в органы власти или онлайн. Авторы предлагают сделать отметки в паспорте необязательными. Их граждане смогут добавлять по своему желанию.
Законопроект принесет и более суровые штрафы. Вполне возможно, что недобросовестные украинцы захотят воспользоваться поблажками и указать ненастоящее место прописки. Поэтому государственных инспекторов наделяют правом ходить по адресам и проверять информацию. Предоставление ложных данных грозит принудительной выпиской и крупным штрафом. в 100-200 необлагаемых минимумов доходов (1700−3400 гривен).
Источник: https://politeka.net
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