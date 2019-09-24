Прописка в Украине: Какие штрафы предусмотрены законом

В Украине каждый гражданин должен быть где-то прописан. Если он выписывается с одного места, то обязательно должен прописаться в другом.

Об этом сообщает finance.ua.

Зачем нужна прописка

Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания» обязывает получать прописку. В статье 6 отмечается, что требования касаются всех без исключения: украинцев, иностранцев и даже лиц без гражданства. В 2016 году Кабинет министров обнародовал постановление о новых правилах регистрации и передачи информации в единый госреестр. Сам термин “прописка” в официальных источниках уже не используется, но до сих пор на устах народа.





Статистика гласит, что в Украине более 3 миллионов человек проживают не по месту прописки. Многие уезжают в другие населенные пункты, где неофициально снимают жилье, игнорируя регистрацию. В основном, такое положение вещей не создает существенных проблем. В то же время, большое количество административных услуг просто невозможно получить вдали от места прописки.





Так украинцам сложно отправлять детей в учебные заведения. Школы и детские сады принимают воспитанников из других районов, но руководство отдает предпочтение местным ребятам. К счастью, в ВУЗах это роли не играет. Кроме того, без регистрации нельзя оформить субсидию, получить социальные пособия. Она учитывается также при голосовании на выборах.

При восстановлении паспорта или замене фотографии украинцам тоже нужно обращаться в учреждение по месту регистрации. Туда же будут приходить судебные повестки. Согласно закону, ФЛП в Украине можно оформить только по месту прописки, ведь все налоги будут идти в местную казну. Кроме того, во время перерегистрации необходимо обратиться в военкомат и встать на учет, согласно новой прописке. Именно туда будут отправлять повестки.





Процедура не устраивает многих граждан Украины. Недовольные даже выходили на митинг за отмену обязательной регистрации. По мнению активистов, обязательная прописка не должна препятствовать получению важных административных услуг.





Хорошо, что больницы принимают пациентов, независимо от прописки. Не стоит бояться, что в случае непредвиденных проблем нигде не смогут оказать помощь. Нужно лишь написать заявление и оформить медицинскую карту. Более того, медики не имеют права отказать в помощи лицам, которые обратились за ней вдали от места регистрации. Пенсии тоже можно получать по всей территории страны. Временная прописка обходится недешево, однако объявления нетрудно найти в интернете.





Как и где прописаться в Украине

С 2016 года украинцев регистрируют и выписывают в двух местах: органах местного самоуправления и Центрах административных услуг. Так в селах и поселках регистрировать граждан обязаны советы. Если же специальные исполнительные органы не созданы — перепрописать должен сельский глава.





На сайте Миграционной службы можно найти все профильные учреждения. Достаточно воспользоваться поиском и выбрать свой населенный пункт (район).

Закон Украины о перемещении обязывает граждан, выписавшихся по старому месту жительства, зарегистрировать в новом жилье за месяц — 30 дней. Недавние изменения существенно увеличили этот срок, ведь раньше на “переезд” отводили всего 10 дней.





Перепрописка оформляет очень быстро. Чиновники должны все сделать в тот же день, когда гражданин подал документы. Стоит знать, что выписаться и прописаться на новом месте можно одновременно. К примеру, если человек нашел новое жилье и регистрируется в том же районе.





Сотрудники служб вносят изменения в реестр и в удостоверение личности украинца. Так в ID-карты информацию о регистрации добавляют на встроенный электронный чип. Таким образом их не нужно менять. С книжечками все по другому — чиновники обязаны поставить штамп и записать новые данные на соответствующей странице.

Органы регистрации имеют право отменить новую прописку или выписку со старого, если обнаружат обман. Например, если человек был зарегистрирован по прошлому адресу вместе с малолетними детьми, а затем скрыл эту информацию.





Некоторые украинцы в частном порядке предоставляют услуги временной регистрации. Они готовы официально прописать гостя у себя на определенный срок. Таким образом приезжий получает все преимущества зарегистрированного гражданина. Например, возможность вклеить фотографию в паспорт после достижения 25 или 45 лет.





Какие документы нужны для прописки в Украине

Согласно “Правилам регистрации места проживания” человека прописывают при наличии такого пакета документов:





- заявление о регистрации по новому адресу

- заявление о выписке со старого места (если обе процедуры выполняются в один день)

- квитанция об уплате административного сбора

- военный билет или приписное удостоверение лиц, состоящих на учете в военкомате

- документ, куда необходимо внести обновленные данные (украинский паспорт, временное удостоверение гражданина, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, бумаги, подтверждающие статус переселенцев).

- документы, которые позволяют жить в доме или квартире (договор купли-продажи, аренды и т.д), а если таких нет — личное присутствие собственника недвижимости с документами, подтверждающими его личность и имущественные права.





Другие документы закон требовать запрещает.





Собственник и зарегистрированные жильцы

Владелец недвижимости может добиться того, чтобы граждан выписали. Закон предусматривает ряд условий. Так если граждан зарегистрировали по согласию, а затем они отказываются выселяться по требованию — собственник имеет право подать в суд. Последний может принять решение о снятии с регистрации без согласия жильца (жильцов). Людей можно законно выселить после его вступления в силу.





Бывает и наоборот — решение суда дает гражданам право жить в чужом доме или квартире. К примеру, ребенку младше 14 лет. В такой ситуации человека выселить нельзя, пока судебное решение имеет силу. Кроме того, собственник не имеет права выгнать людей, которые живут в его жилище на основании официального договора аренды. Придется ждать, когда истечет оговоренный срок. После владелец может не продлить аренду и выписать жильцов. Арендодатель может избавиться от них и раньше, обратившись в суд и предоставив убедительные аргументы в свою пользу.