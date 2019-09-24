Датский ритейлер открыл новый магазин в ТРЦ Sky Mall

21 сентября в 10:00 в торгово-развлекательном центре Sky Mall, расположенном по адресу ул. Генерала Ватутина, 2-Т, состоялось торжественное открытие магазина JYSK в формате 3.0.

Как сообщает пресс-служба Sky Mall, JYSK расположился на месте "Ашана" на 1-м этаже — его общая площадь составляет 1,1 тысяч квадратных метров. Современный концепт позволил не только разместить студию и обновленную кассовую зону, но и специальные выставочные зоны с готовым решением дизайна интерьера.

"На месте работают консультанты, которые помогут с выбором мебели и товаров для сна. В магазине также можно приобрести широкий декор и текстиль для дома — вазы, подсвечники, часы, посуду, полотенца, покрывала, постельное белье и т.д. На полках покупателей уже ждут новинки осеннего сезона, основой для создания которых послужили REFLEXION, THE NEXT WAVE и MEMPHIS. Вся мебель, текстиль и декор из осенней коллекции легко комбинируются различными способами и гармонично смотрятся рядом. Первый JYSK в этом развлекательном центре открылся 2013 году и занимал площадь всего 670 квадратных метров. Через некоторое время было принято решение уйти, чтобы потом вернуться к покупателям с большим ассортиментом и новыми возможностями", — говорится в сообщении.

JYSK (ЮСК) — международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома. Ее первый магазин был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK.

Торговая сеть является одним из европейских лидеров в категориях товаров для сна (матрацы, подушки, одеяла и прочее), домашнего текстиля, товаров для ванной комнаты, жилой мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха. В Украине бренд JYSK представлен с 2004 года.

На сегодня в состав Группы JYSK входит более 2,8 тысяч магазинов в 52 странах мира. В Украине работают 54 магазина JYSK, а также онлайн-магазин www.JYSK.ua.

Как сообщалось ранее, в этот же день в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Sky Mall было открыто представительство ООО "Новус Украина".

Напомним, датский ритейлер JYSK открывает сразу два магазина в Украине: в ТЦ "Ашан" во Львове и ТРЦ Victory Plaza в Кривом Роге.