В Умань направили более полутысячи силовиков

Для охраны порядка во время празднования хасидами Рош ха-Шана в Умань направлен сводный отряд полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области в понедельник, 23 сентября..

Отряд насчитывает более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины. В его состав в ходят сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.





По данным полиции, в текущем году ожидается прибытие около 40 тысяч паломников из разных стран мира. В прошлом году на празднование Рош ха-Шана приехали 30 тысяч человек.





Как сообщалось, паломники-хасиды уже начали прибывать в Украину.





Напомним, каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош ха-Шана прибывают паломники-хасиды со всего мира.