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Новости
Украина
23 сентября 19, 19:03
В Умань направили более полутысячи силовиков
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Следить за правопорядком в Умани во время Рош ха-Шана будут полицейские из 12 областей.

Для охраны порядка во время празднования хасидами Рош ха-Шана в Умань направлен сводный отряд полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области в понедельник, 23 сентября..

Отряд насчитывает более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины. В его состав в ходят  сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки. 

По данным полиции, в текущем году ожидается прибытие около 40 тысяч паломников из разных стран мира. В прошлом году на празднование Рош ха-Шана приехали 30 тысяч человек. 

Как сообщалось, паломники-хасиды уже начали прибывать в Украину.    

Напомним, каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош ха-Шана прибывают паломники-хасиды со всего мира.
bigmir.net
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