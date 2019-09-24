Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал японцев инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения. Стоит отметить, что представители Японии на данный момент прилетели в Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр отметил, что Украина будет только рада сотрудничеству с Японией. Также он добавил, что партнерство в данной сфере - это возможность привлечь общественное внимание к вопросу безопасности атомных электростанций.





По словам Гончарука, это действительно важный вопрос. Кроме Чернобыльской зоны, японцы также заинтересовались ІТ-сферой Украины.





"У меня сформировалось впечатление, что развитие этой сферы открывает будущее вашей страны, - сказал глава Японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори.





Напомним, в Чернобыле создадут “зеленый коридор“ для туристов.