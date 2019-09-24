Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.62
RUB
0.38
EUR
26.72
USD
24.32
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 сентября 19, 19:15
Гончарук призвал японцев инвестировать в Чернобыльскую зону
представители Японии
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Япония интересуется также ІТ-сферой Украины.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал японцев инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения. Стоит отметить, что представители Японии на данный момент прилетели в Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр отметил, что Украина будет только рада сотрудничеству с Японией. Также он добавил, что партнерство в данной сфере - это возможность привлечь общественное внимание к вопросу безопасности атомных электростанций. 

По словам Гончарука, это действительно важный вопрос. Кроме Чернобыльской зоны, японцы также заинтересовались ІТ-сферой Украины. 

"У меня сформировалось впечатление, что развитие этой сферы открывает будущее вашей страны, - сказал глава Японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори. 

Напомним, в Чернобыле создадут “зеленый коридор“ для туристов.
dengi.ua
Ещё по теме:
Япония выделит почти $3 млн на помощь жителям Донбасса
Трамп намерен встретиться с Путиным на полях G20
В Японии начался саммит G20
Встреча Трампа и Путина на полях G20 длилась 80 минут
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Заявление ООН о правах человека в Крыму поддержали 40 стран
noimageУкраинские моряки требуют от ОБСЕ приструнить РФ на море
noimageСмерти на дорогах. Зеленский отреагировал на резонансные ДТП
noimage Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
noimageНардеп от “Слуги народа” предложила отказаться от НАТО
Лента новостей