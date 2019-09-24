Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД

Как выяснили журналисты, экс-Гарант Конституции зачем-то «рванул» на запрещающий сигнал светофора возле Верховной Рады.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале «ЗупиниЛося». На кадрах видно, как выйдя из автомобиля, Порошенко с невозмутимым видом направился к зданию, хотя в этот момент пешеходам пересекать проезжую часть было запрещено. За ним на «красный» также поспешил и охранник.

Кроме того, автомобиль Порошенко остановился в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Стоит отметить, что действия Порошенко, его водителя и охранника можно расценивать как грубое нарушение ПДД, поскольку они могли создать аварийную ситуацию на оживленной дороге и даже стать виновниками ДТП.

Как сообщалось, кортеж советника Порошенко ежедневно срезает путь через «Феофанию», угрожая жизням отдыхающих.





Ранее сообщалось, что автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.

