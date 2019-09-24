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Новости
Украина
23 сентября 19, 19:38
Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
Петр Порошенко,
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В понедельник, 23 сентября, бывший президент Украины Петр Порошенко «попался» на грубом нарушении Правил дорожного движения.

 Как выяснили журналисты, экс-Гарант Конституции зачем-то «рванул» на запрещающий сигнал светофора возле Верховной Рады.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале «ЗупиниЛося». На кадрах видно, как выйдя из автомобиля, Порошенко с невозмутимым видом направился к зданию, хотя в этот момент пешеходам пересекать проезжую часть было запрещено. За ним на «красный» также поспешил и охранник.

Кроме того, автомобиль Порошенко остановился в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Стоит отметить, что действия Порошенко, его водителя и охранника можно расценивать как грубое нарушение ПДД, поскольку они могли создать аварийную ситуацию на оживленной дороге и даже стать виновниками ДТП.

Как сообщалось, кортеж советника Порошенко ежедневно срезает путь через «Феофанию», угрожая жизням отдыхающих.


Ранее сообщалось, что автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.
Fraza.ua
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